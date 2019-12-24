На Днепропетровщине осталась зимовать редкая для Украины птица (фото)

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На Днепропетровщине осталась зимовать птица, редко встречающаяся в Украине Aegithalos caudatus, или длиннохвостая синица. Ее заметили люди и сделали серию чудесных снимков красавицы.

Синички были замечены в Криворожском районе. А фото выложила в группе «Природа Криворожья» Ирина Карпец.

«Достаточно редкие зимние эмигранты у нас. Новогодние игрушки оптом и в розницу», — написала автор поста.

Длиннохвостую синицу в народе называют ополовником из-за ее сходства с ложкой для разлива жидких блюд. Эти птицы распространены в Северной и Западной Европе и Азии. Они обитают в лиственных или смешанных лесах.

Синица длиннохвостая - птица отряда воробьинообразных. Она похожа на круглый пушистый шарик, имеет длинный ступенчатый хвост. Перья на голове и животе синички белые с розоватым оттенком. Спина, хвост и крылья этой птицы окрашены в черный, белый и розово-бурый цвета. Клюв у нее маленький и толстый. Длина синицы длиннохвостой достигает 7-10 см. Крылья до 7 см., размах крыльев 15-20 см. Малышки весит всего 8—9 г.

В южных районах длиннохвостые синицы оседлые птицы. В северных районах они перелетные. Северные ополовники зимуют в местах более южных, чем ареал их гнездования. Их можно встретить в степях, поймах рек и там, где есть кустарники. Весной эти синицы залетают далеко на север, даже в арктическую тундру. Живут такие птицы до 7- 8 лет.

Автор: Екатерина Андрус Новости Никополя. Новости Марганца. Новости Покрова. Никополь. Марганец. Покров. Новини Нікополя. Новини Покрова. Новини Марганця.