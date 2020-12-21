Случайно облили кипятком: в Днепре спасают 2-месячного Руслана

- 21 груд. 2020
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В Днепре спасают крошечного мальчика, который получил серьезные ожоги кипятком. Об этом NNS сообщает, ссылаясь на волонтера Александру Сова-Тимощенкову, которая взяла ребенка под опеку.
Волонтер рассказала, что Руслану 2,5 месяца. Он из многодетной семьи, в которой помимо этого малыша еще пятеро детей. Утром 20 декабря старшая сестричка Руслана случайно уронила закипевший чайник на кровать, в которой лежал грудничок.
У малыша обожжено почти 30 процентов кожи. Его состояние Александра назвала критическим. Он в реанимации. Но врачи делают все возможное, чтобы спасти ребенка. Для этого требуются дорогие препараты. Поэтому волонтер обратилась ко всем неравнодушным с просьбой помочь.
Реквизиты:
- Счет-получатель: БФ"БО"Совушка"
- ЕДРПОУ/ДРФО 41414462 А-Банк,
- МФО 307770 АТ"А-Банк"
- IBAN UA923077700000026004010029952 UAH
- Приватбанк 5168 7427 1212 6501 (карта оформлена на директора БФ Совушка Тимощенкова.А.С) Указать при переводе – для Руслана