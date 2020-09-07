Дело по аварии с участием чиновника и экс-нардепа Андрея Шипко пытаются замять – СМИ

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Резонансное дело по аварии, которая случилась на воде в Новомосковске и участником которой стал экс-депутат Верховной Рады от Никополя и региона Андрей Шипко, пытаются замять. Так считает пострадавшая сторона, сообщает NNS , ссылаясь на сайт Обозреватель.

В материале столичных журналистов отмечается, что бывший народный депутат, первый замдиректора Национального института рака Андрей Шипко подозревается в совершении серьезной аварии и неоказании помощи пострадавшим.

Народный депутат-регионал VII и VIII созывов, первый заместитель директора Национального института рака Андрей Шипко на своем катере протаранил другой и скрылся с места, не оказав помощи травмированным пассажирам тонущего судна. По мнению пострадавших и их адвоката, дело пытаются замять – почти месяц не было нормального расследования.

Напомним, ЧП на реке Самара в Новомосковске Днепропетровской области произошло вечером 8 августа 2020 года. На огромной скорости катер протаранил другое плавсредство и скрылся с места происшествия. Пострадавшие утверждают, что виновник аварии даже не попытался им помочь.

Также свидетели и пострадавшая сторона утверждают, что за штурвалом находился Андрей Шипко.

Как рассказали OBOZREVATEL потерпевшие, в этот день около 19:00 катер Campion Allante, гос. номер УДД-580К, на огромной скорости налетел на плавсредство, которое двигалось во встречном направлении, в результате чего пострадало шесть человек.

"Мы на своем катере плыли по реке Самара в районе Новомосковска. Мы прогуливались. Кроме меня в катере находились моя жена, мои отец и мама и друзья моих родителей. Когда мы плыли вдоль берега, то из-за поворота на огромной скорости вылетел катер, который врезался в нас. Меня выбросило за борт, а наш катер от полученных повреждений стал тонуть. Когда я вынырнул, то увидел, что моя жена лежит в крови. На одно мгновение я подумал, что она погибла",

– рассказал Станислав Муха.

Пострадавший Станислав Муха

По его словам, катер, врезавшийся в их судно, немного отплыл, а находившиеся там люди наблюдали, что будет происходить дальше.

"Я отчетливо запомнил, что в том катере находилось трое людей: два взрослых мужчины и один ребенок. Я запомнил их лица, силуэты, то, как они выглядели",

– добавил Станислав на пресс-конференции.

В том месте, где произошло столкновение катеров, на берегу нет дорог, потому скорая помощь не может подъехать. Чтобы спасти раненых, нужно было доставить их на противоположный берег, где есть дома.

Мы кричали людям на катере, врезавшемся в нас. Но они не отреагировали, стояли и просто наблюдали. И когда они увидели, что в нашем катере лежит моя жена без сознания, а у всех остальных на лицах ссадины и раны от аварии, то приняли решение скрыться с места аварии.

На большой скорости они уплыли, не реагируя на наши крики о помощи. Нас в разбитом катере просто оставили умирать на воде.

Мой отец просил, чтобы люди на другой лодке, подплывшие к нам, запомнили номера регистрации того катера, который протаранил нас", – сообщил пострадавший.

То, как катер Шипко скрывается с места аварии, зафиксировано на видео

Две пострадавших женщины попали в хирургическое отделение одной из больниц – врачи оценивали их состояние как средней тяжести. У жены Станислава Мухи была сломана челюсть, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и ушибы. У второй пострадавшей, матери Станислава – ушиб позвоночника и сломанные ребра. Остальные пассажиры протараненного катера получили более легкие травмы.

Правоохранительными органами было открыто уголовное производство по статье 291 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил движения, повлекшее тяжкие последствия). Позднее адвокат потерпевших подал еще одно заявление о совершении преступления по ст. 135 УК Украины (Неоказание помощи людям, оказавшимся в состоянии, опасном для жизни).

По информации, которую озвучили пострадавшие, вместе с экс-нардепом Андреем Шипко в катере находились его брат Алексей, который уже 10 лет занимает должность генерального директора Государственного предприятия "Днепрстандартметрология", и племянник Степан.

"Андрей Шипко является заслуженным работником здравоохранения, доктором медицинских наук. И меня просто поразил его цинизм: человек, который в силу своей профессии обязан заниматься спасением жизни простых граждан нашей страны, бросил нас умирать посреди реки, – добавил пострадавший. – Если бы на помощь не пришли люди с других лодок, я не знаю, чем бы для нас закончилась эта авария",

– добавил Станислав.

Андрей Шипко – заслуженный работник здравоохранения Украины

После того, как было открыто уголовное производство, Андрей Шипко, который живет и работает в Киеве, попытался скрыть все следы своего пребывания в Днепропетровской области в день аварии. С его личных страниц в социальных сетях стали исчезать записи и фотографии, которые могли стать неоспоримыми доказательствами его места нахождения 8 августа 2020 года.

Так, за день до аварии, 7 августа, Андрей Шипко опубликовал на своих страницах в Facebook и Instagram фотографии из Днепра. Как он сам сообщил в сопроводительном тексте, в этот день Шипко находился в командировке в Украинском государственном научно-исследовательском институте медико-социальных проблем инвалидности, где обсуждал проблемы онкобольных пациентов. На следующий день после аварии, 9 августа, Шипко и вовсе выложил свое фото в церковном одеянии в компании священнослужителей.

Публикации Андрея Шипко, сделанные до и после аварии, он после резонанса удалил

Журналисты из Днепра 13-августа успели сделать скриншоты публикаций VІP-чиновника, а уже спустя несколько часов Шипко подчистил свои аккаунты.

Спустя месяц после страшной аварии Станислав Муха сообщил OBOZREVATEL, что тяжело травмированных его жену и маму уже выписали из больницы, однако впереди их ждет длительное лечение. А вот с расследованием резонансного ЧП и вовсе не радужно: по его мнению, дело пытаются замять.

Более подробно о сложившейся ситуации OBOZREVATEL рассказал адвокат Вячеслав Шестриков.

– Следствие не спешит в этом вопросе. Очень не спешит. Расследование почти месяц просто блокировалось. Следователь прятался, не брал трубку, потом рассказывал, что очень занят и так далее.

Могу также сказать, что мы ощущали давление – весьма влиятельные силы вмешивались в процесс. Ну, и по состоянию на сегодняшний день в деле нет ни одного подозреваемого.

На прошлой неделе Станислав был на личном приеме у руководителя полиции Днепропетровской области, после этого началось какое-то "шевеление". Пострадавшему хотя бы позвонили и пообещали, что будут контролировать ход расследования. Но, опять же, как дальше будет развиваться расследование – трудно сказать.

Поражает и то, что за месяц виновники не удосужились даже извиниться, не то что оказать какую-то помощь и попытаться урегулировать ситуацию.

Они убеждены, что им все сойдет с рук. Они спокойно ездят по всяким мероприятия, фотографируются. Нам же приходится подавать жалобы на работу органов следствия, подавать ходатайства.

Например, чтобы хотя бы нашли катер, удостоверились, что на нем есть повреждения, чтобы назначили экспертизу... Мы постоянно дергаем и пытаемся подтолкнуть работу полиции.

Из недавнего, что нас совсем шокировало, виновник аварии подал заявление, чтобы его признали потерпевшим! Мол, он ударился во время аварии об руль или что-то еще, и у него якобы сломаны два ребра. Хотя на следующий день после аварии он позировал в церкви, изображал благодетеля. Эти фотографии он выложил в Facebook, что и удалось заскринить. Потом вроде оказывал кому-то медицинскую помощь – снова фотографировался и пиарился. И когда уже на него подали заявление в правоохранительные органы, он "вспомнил", что у него сломаны два ребра и он "тоже" потерпевший.

То есть мы видим попытку господина Шипко не просто уйти от ответственности, но и сделать потерпевшего, Станислава, виновным в этой аварии.

Это верх цинизма! Потому что пять свидетелей, которые присутствовали на месте аварии, рассказали, как все происходило.

Люди на огромной скорости, скорее всего в нетрезвом состоянии (хотя утверждать мы не можем) просто влетают в лодку, бросают людей без сознания и теперь хотят стать…потерпевшими!

Следователь предварительно отказал Шипко в признании потерпевшим, тогда тот обратился в суд, который уже также отказал. Что виновники аварии будут теперь предпринимать – дальше увидим.

Конечно, мы хотим, чтобы такие случаи не заминались и не замалчивались, потому что человек, который бросил тонуть шесть человек, занимает ответственный пост в органах здравоохранения. Это вопиющая ситуация.

Вместо извинений и оказания помощи, человек просто себя выгораживает – с первой минуты и до сегодняшнего дня.

Напомним, ранее сообщалось, что Андрей Шипко отреагировал на обвинения, написав пост в Фейсбуке. Он назвал клеветой заявления о том, что не пытался оказать помощь пострадавшим. По его словам, они сами от нее отказались. Также Шипко написал, что сам получил травмы и что на катере не было его племянника. Подробнее об этом читайте ЗДЕСЬ.

Также отметим, что OBOZREVATEL первым опубликовал эксклюзивный материал о вип-аварии, однако в тот же день по неизвестным причинам статья исчезла с сайта, и ссылка, которую давали СМИ, перепечатавшие ее, оказалась недействительной. Надеемся, что в этот раз такого не произойдет.

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