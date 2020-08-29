На Днепропетровщине подросток застрелил друга

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На Днепропетровщине произошла трагедия. 15-летний мальчик застрелил своего ровесника. Полиция квалифицирует это как убийство по неосторожности. Об этом NNS сообщает, ссылаясь на пресс-службу Национальной полиции в Днепропетровской области.

Жуткий инцидент произошел в Каменском. Полицейские установили, что 28 августа около 20:30 15-летний подросток взял в руки охотничье ружье своего дяди, которое лежало на шкафу, вне сейфа. Он хотел показать оружие другу.

Во время неосторожного обращения с ружьем парень выстрелил в сторону приятеля. В результате 15-летний пострадавший получил смертельное ранение головы и погиб на месте.

Сейчас огнестрельное оружие изъяли. По данному факту полиция открыла уголовные производства по ч. 1 ст. 119 (убийство по неосторожности) и ст. 264 (небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

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