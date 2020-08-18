На Днепропетровщине мужчина стрелял по шумным детям из пневматики

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На Днепропетровщине полиция задержала мужчину, который устроил стрельбу по детям из пневматики. По его словам, дети поссорились во дворе у него под окном, шумели и мешали ему. Таким образом, он хотел их успокоить. Об этом NNS узнал из сообщения Национальной полиции в Днепропетровской области.

Инцидент произошел в Каменском. 17 августа около 19:00 в полицию поступило сообщение о том, что из окна 2-го этажа мужчина стреляет в сторону детей. К счастью, от таких действий никто серьезно не пострадал, у одного ребенка остался только маленький синяк. Полицейские Южного отделения полиции установили, что 37-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянении, из пневматического оружия произвел несколько выстрелов в сторону детей.

Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. С места происшествия правоохранители изъяли оружие и пули, которые направлены на экспертное исследование.

По согласованию с местной прокуратурой мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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