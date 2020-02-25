На Днепропетровщине обещают «зачистку» всего криминалитета (видео)

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На Днепропетровщине будет проводиться полная «зачистка» всего криминалитета. Об этом нам стало известно из сообщения на сайте «Сегодня», который ссылается на днепровские Telegram-каналы.

Согласно полученной нами информации, соответствующее заявление сделал глава Днепропетровского областного совета Святослав Олейник после перестрелки на улице Титова.

По его словам, перестрелка посреди людной улицы стала «беспрецедентным событием, поразившим всю страну, всех рядовых граждан».

«Перестрелка была на улице города, а ее непосредственными свидетелями стали обычные прохожие, которые только благодаря счастливым обстоятельствам не пострадали», - подчеркнул Олейник

Как известно, 24 февраля в центре Днепра, недалеко от остановки на улице Титова, произошла перестрелка, в которой принимали участие две группы людей. В итоге три человека получили ранения.

Той же ночью полицейские задержали пятерых участников стрельбы, провели около 20 обысков, в ходе которых изъяли оружие.

Очевидцами перестрелки стали десятки жителей города, и они сняли происходящее на камеры своих телефонов. При этом в сети появились возмущенные замечания о том, якобы полицейские находились на месте инцидента и не делали ничего, чтобы остановить стрелков.