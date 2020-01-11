Авиарейсы из Запорожья меняют маршрут

Завантажте мобільний додаток сайту

В связи с трагической авиакатастрофой украинские авиакомпании прекратили летать над территориями Ирана и Ирака. Изменения коснулись и рейсов из Запорожья. Об этом нам стало известно из сообщения на сайте «Запорожский клуб новостей».

Согласно полученной нами информации, в частности, маршрут поменял рейс Запорожье-Шарджа (ОАЭ)-Запорожье.

Как сообщила менеджер SkyUp, теперь полетная программа этого маршрута построена через Саудовскую Аравию, Египет и Турцию. То есть территорию Ирана самолеты минуют.

Судя по данным с радаров, разница во времени полета за 5 января и за 9 января почти в полтора часа: до авиакатастрофы самолет прилетал в 7:34, а после – в 8:55.

Ранее мы сообщали о том, что из Запорожья откроют пять новых рейсов в страны Европы

Автор: Екатерина Андрус