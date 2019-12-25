Как живется слепой собачке из Никополя у телеведущей Оксаны Марченко (видео)

Завантажте мобільний додаток сайту

Ранее мы уже сообщали о чуде, которое случилось в жизни маленькой слепой собачки из Никополя. Всего за пару дней она сменила статус больной дворняги, погибающей в подворотне, на статус любимицы в звездной семье. А все потому, что историю подобранной волонтерами в Никополе собачки прочитала в интернете известная телеведущая Оксана Марченко.

Напомним, звезда сразу же, как только узнала о Касе (так назвали собачку), отправила за ней в Никополь машину. И сейчас четвероногая никопольчанка живет в Киеве, спит на перинах, получает заботу и уход.

На видео ниже – Оксана Марченко ласково разговаривает со своей питомицей, гладит ее и закапывает ей глаза. Еще раньше ведущая говорила, что возможно Касе удастся вернуть зрение.

Ведущая написала:

«Друзья, я обещала рассказывать вам о Касе. Все это время мы продолжали откармливаться, принимать витамины и делать процедуры... собачка была очень истощена, поэтому мы движемся маленькими шажками, но движемся! Я уверена, что к весне это будет совершенно счастливая, здоровая собака. Но ей еще предстоит несколько операций и протез на лапку. Единственное, чего у неё уже с избытком, - это любовь. Давайте делать добро, умножать его. Великий изобретатель Тесла писал: "Ведь действие даже самого маленького существа приводит к изменениям во всей Вселенной!" А вот какими будут эти изменения, хорошими или плохими, зависит только от нас».

Кстати! 3 декабря, в Международный день людей с инвалидностью, Оксана Марченко объявила о запуске сайта своего благотворительного фонда omcf.org.ua.

Благотворительный фонд Оксаны Марченко был создан в конце ноября 2018 года. Основное направление деятельности фонда - помощь слабовидящим, в т. ч. проведение бесплатных операций в Киевском центре микрохирургии глаза.

На сайте omcf.org.ua посетители могут получить подробную информацию о программе "Офтальмология" и оставить заявку на получение помощи. Также здесь представлены истории людей, которым ранее помогли фонд и Оксана Марченко.

Автор: Екатерина Андрус Новости Никополя. Новости Марганца. Новости Покрова. Никополь. Марганец. Покров. Новини Нікополя. Новини Покрова. Новини Марганця.