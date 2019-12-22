Instagram начал предупреждать о фейковом контенте

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Как стало известно NikopolNews, пользователи Instagram будут получать предупреждение о фейковых постах, об этом сообщает The Village Україна со ссылкой на блог компании.

По информации, полученной NikopolNews, если содержание публикации фейковое или частично содержит ложную информацию, Instagram будет уменьшать охват поста, удаляя его из раздела Explore и потока хештегов.

Таким образом в компании ведется борьба с дезинформацией.

Instagram также будет маркировать фейковые публикации специальной пометкой, чтобы другие пользователи сами решали, стоит ли им читать и делиться этим постом. Такие отметки появятся у всех пользователей соцсети в ленте, профили, Stories и сообщениях.

Также сообщается, что контент, который определен в Facebook фейковым, автоматически маркируется как ложный и в Instagram.

Ранее мы сообщали о том, что Facebook запустит в Украине программу противодействия дезинформации.

Автор: Маруся Оффон