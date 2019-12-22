Instagram начал предупреждать о фейковом контенте

22 груд. 2019
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Как стало известно NikopolNews, пользователи Instagram будут получать предупреждение о фейковых постах, об этом сообщает The Village Україна со ссылкой на блог компании.

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По информации, полученной NikopolNews, если содержание публикации фейковое или частично содержит ложную информацию, Instagram будет уменьшать охват поста, удаляя его из раздела Explore и потока хештегов.

Таким образом в компании ведется борьба с дезинформацией.

Instagram также будет маркировать фейковые публикации специальной пометкой, чтобы другие пользователи сами решали, стоит ли им читать и делиться этим постом. Такие отметки появятся у всех пользователей соцсети в ленте, профили, Stories и сообщениях.

Также сообщается, что контент, который определен в Facebook фейковым, автоматически маркируется как ложный и в Instagram.

Ранее мы сообщали о том, что Facebook запустит в Украине программу противодействия дезинформации.

Автор: Маруся Оффон

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