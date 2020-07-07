Акции в супермаркетах АТБ с 8 по 14 июля

07 лип. 2020
Перегляди: 59269

Завантажте мобільний додаток сайту

С 8 по 14 июля включительно в супермаркетах АТБ будет действовать ряд акций, которые позволят купить многие товары дешевле, чем обычно. 

NNS публикует предложения от АТБ в рамках акции «Экономия». Администрация сети супермаркетов напоминает, что акции действуют при условии наличия товара.

Рекламні блоки на нашому сайті дозволяють нам бути незалежним ЗМІ, а вам – отримувати оперативну і не проплачену ніким інформацію. Переглядаючи рекламу, ви робите свій внесок у розвиток незалежної журналістики України

NNS - Національна служба новин

NNS - Національна служба новин. Останні події в Україні та світі