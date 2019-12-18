В Никополе устанавливают зимний фонтан (видео)

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В Никополе устанавливают зимний фонтан в старой части города. Об этом NikopolNews узнал из сообщения местной жительницы Ирины Колосовой, которая выложила в сеть фото и видео.

Согласно информации, полученной NikopolNews , фонтан появится в сквере Освобождения. Вчера, 17 декабря, активно шла его установка, а уже сегодня он должен загореться и засверкать яркими огнями. Также в обновленном сквере будет новогодняя елка.

- Атмосфера парка волшебная, настроение у людей приподнятое, все в ожидании чуда, - написала Ирина. По ее словам, работы по установке фонтана выполняются за счет города.

Напомним, весной этого года в сквере Освобождения появился пешеходный фонтан, который стал настоящим украшением старого города. В жару взрослые и дети с удовольствием плескались в нем.

Также здесь появились новые клумбы и скульптурный парк, состоящий из работ керамистов, участвовавших в фестивале «Скифия. Скиф и Я». А недавно над сквером засияло «звездное небо».

Радует, что старая часть облагораживается. Печалит, что находятся вандалы, которые разбивают скульптуры, воруют форсунки и совершают другие действия, направленные против красоты.

Ранее мы сообщали, что в Никополе после ремонта открылся детский сад. Малыши уже занимаются в уютном помещении.