Уряд вирішив відмовитися від високих зарплат

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Кабмін України вирішив не продовжувати практику величезних заробітних плат і встановив сітку для топ-чиновників. Про це нам стало відомо з повідомлення Depo.ua., який посилається на народного депутата від "Європейської Солідарності" Олексія Гончарука.

Згідно отриманої нами інформації, Гончарук присутній на засіданні Кабміну, і опублікував інформацію про нововведення у своєму Telegram-каналі.

Зокрема вносяться наступні зміни:

1. Встановлюється новий мінімальний розмір посадового окладу два прожиткові мінімуми (станом на 1 січня 4204 грн.).

2. Розміри посадових окладів пропонується затвердити в гривнях, а не коефіцієнтах, як це було в 2019 році.

3. Наприклад, керівник державного органу (Офіс президента, апарат РНБО матиме посадовий на рівні 37800 грн, а рівня міністерств та Цовв 33600 грн.)

Що стосується премій, уряд вирішив установити, що першому віце-прем’єр-міністру України, віце-прем’єр-міністрам України, міністрам, їх першим заступникам і заступникам може виплачуватися:

1. Надбавка за ефективність, яка встановлюється щомісяця першому віце-прем’єр-міністру України, віце-прем’єр-міністрам України, міністрам, прем’єр-міністром України, а першим заступникам міністрів — відповідним міністром, у розмірі до 200 відсотків посадового окладу;

2. Премія, яка встановлюється заступникам міністрів (крім перших заступників) відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи, у розмірі до 200 відсотків посадового окладу."

Слід зазначити, що тільки вчора, 14 січня, пізно ввечері Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук обґрунтував необхідність високих зарплат топ-чиновникам боротьбою з корупцією.

Він опублікував на своїй офіційній сторінці у Фейсбуці наступний пост:

«Про зарплати міністрів.

Багато років в Україні чиновники офіційно отримували по декілька тисяч гривень, а за тіньовими схемами крали десятки та сотні мільйонів доларів або отримували зарплати в конвертах.

Їм не потрібна була офіційна висока зарплатня, бо вони, офіційно прибідняючись, за кулісами грабували країну і людей. Українців просто обдурювали.

Ми припинили ганебну практику тіньових схем та відкатів в Уряді.

Наш Уряд — перший, міністри якого живуть так, як і представники влади у будь-якій цивілізованій країні — на зарплату від платників податків. Дані по зарплатах, які отримують міністри, є абсолютно відкритими.

Наразі ми бачимо багато маніпуляцій щодо зарплат працівників Уряду. Прошу не спекулювати цифрами, а розбиратися до кінця. У деяких випадках міністри в грудні отримали з затримкою виплати за декілька місяців. Представники Кабінету Міністрів нададуть деталізацію з поясненнями.

Ми розуміємо підвищену увагу до цього процесу, але це — єдиний правильний шлях. Це — невід’ємна складова подолання корупції у владі.

Наша принципова позиція — в Уряді не буде корупціонерів і схем. Припинивши схематоз та зробивши міністрам білі високі зарплати, ми долаємо корупційну практику у владі.

Міністри — державні топ-менеджери, їхня робота має відповідно винагороджуватися та, безумовно, на них покладена велика відповідальність за результати їх роботи.

Саме тому ми впроваджуємо ключові показники ефективності, за якими будуть оцінюватись результати роботи чиновників з відповідними висновками.

Держслужбовці всіх рівнів мають отримувати гідну зарплату, щоб у них не було спокуси зловживати своїм службовим становищем, окрім цього вони мають завжди пам’ятати про невідворотність покарання за посадові зловживання — тільки так влада буде працювати ефективно».

Пост керівника Уряду викликав бурхливе обурення користувачів у коментарях. Тільки одиниці підтримали Гончарука.

Автор: Екатерина Андрус