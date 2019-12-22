У Марганці відкривається інфекційне відділення після ремонту (фото)

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З першого січня 2020 року після капітального ремонту розпочне прийом пацієнтів інфекційне відділення Марганецької міської лікарні. Про це NikopolNews дізнався з повідомлення на офіційному сайті Марганецької міської ради.

Згідно інформації, отриманої NikopolNews , після ремонтних робіт приміщення дуже змінилося - його не впізнати. Підрядники полагодили й утеплили покрівлю, замінили всі вікна і двері, установили душові, ванни, водонагрівачі та лампи для дезінфекції приміщення. Підлогу облицювали плиткою. Виконано фасадні та цокольні роботи, облаштовано територію навколо приміщення.

У відділенні – дев’ять боксів та п’ять полубоксів на 25 ліжок. Протягом року воно приймає до тисячі жителів Марганця і навколишніх населених пунктів.

Раніше ми повідомляли про те, що в Марганці заступник начальника поліції вимагав 1500 доларів хабаря

Автор: Екатерина Андрус