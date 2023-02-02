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Вступ до магістратури: в МОН механізм конкурсного відбору

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Вступ до магістратури
Національна служба новин - NNS

В МОН розповіли, як у 2023 році проходитиме вступ до магістратури. Усі вступники на основі ступеня бакалавра складатимуть єдиний вступний іспит (ЄВІ), передає НСН.

Вступ до магістратури: подробиці

Єдиний вступний іспит матиме два блоки:

  1. Тест загальної навчальної компетентності;
  2. Тест з іноземної мови (англійська, німецька, французька, іспанська на вибір вступника).

Вступ до магістратури: в МОН механізм конкурсного відбору

Також потрібно додатково пройти єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) для вступу на такі спеціальності, як:

  • Управління та адміністрування;
  • Соціальні та поведінкові науки;
  • Право;
  • Журналістика;
  • Публічне управління та адміністрування,
  • Міжнародні відносини.

Вступ до магістратури: в МОН механізм конкурсного відбору

Ті, хто вступає на ці спеціальності, повинні будуть скласти предметні тести за такими блоками :

  1. Економіка та міжнародна економіка, право та міжнародне право;
  2. Облік та фінанси, політологія та міжнародні відносини, психологія та соціологія;
  3. Управління та адміністрування.

Джерело

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