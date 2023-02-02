Вступ до магістратури: в МОН механізм конкурсного відбору

В МОН розповіли, як у 2023 році проходитиме вступ до магістратури. Усі вступники на основі ступеня бакалавра складатимуть єдиний вступний іспит (ЄВІ), передає НСН.

Вступ до магістратури: подробиці

Єдиний вступний іспит матиме два блоки:

Тест загальної навчальної компетентності; Тест з іноземної мови (англійська, німецька, французька, іспанська на вибір вступника).

Також потрібно додатково пройти єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) для вступу на такі спеціальності, як:

Управління та адміністрування;

Соціальні та поведінкові науки;

Право;

Журналістика;

Публічне управління та адміністрування,

Міжнародні відносини.

Ті, хто вступає на ці спеціальності, повинні будуть скласти предметні тести за такими блоками :

Економіка та міжнародна економіка, право та міжнародне право; Облік та фінанси, політологія та міжнародні відносини, психологія та соціологія; Управління та адміністрування.

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