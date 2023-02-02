Вступ до магістратури: в МОН механізм конкурсного відбору

В МОН розповіли, як у 2023 році проходитиме вступ до магістратури. Усі вступники на основі ступеня бакалавра складатимуть єдиний вступний іспит (ЄВІ), передає НСН.
Вступ до магістратури: подробиці
Єдиний вступний іспит матиме два блоки:
- Тест загальної навчальної компетентності;
- Тест з іноземної мови (англійська, німецька, французька, іспанська на вибір вступника).
Також потрібно додатково пройти єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) для вступу на такі спеціальності, як:
- Управління та адміністрування;
- Соціальні та поведінкові науки;
- Право;
- Журналістика;
- Публічне управління та адміністрування,
- Міжнародні відносини.
Ті, хто вступає на ці спеціальності, повинні будуть скласти предметні тести за такими блоками :
- Економіка та міжнародна економіка, право та міжнародне право;
- Облік та фінанси, політологія та міжнародні відносини, психологія та соціологія;
- Управління та адміністрування.
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