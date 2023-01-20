Шкарлет повідомив, як буде проходити вступ до вишів у 2023 році

Міністерство освіти й науки представило модель вступу до вишів на основі удосконаленого Національного мультипредметного тестування (НМТ).

Про це повідомив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет, передає НСН.

У 2022 році замість звичного ЗНО абітурієнти складали НМТ. Іспит відбувався у формі комп’ютерного онлайн-тестування з трьох предметів: українська мова, математика, історія України.

Цьогоріч НМТ теж міститиме завдання з трьох предметів. Однак буде два обов’язкові предмети — українська мова та математика, а також один предмет на вибір — історія України, іноземна мова, біологія, фізика або хімія.

Блок з української мови міститиме 30 завдань, блок з математики — 22 завдання, з іноземної мови — 32, з історії України, хімії, біології — по 30, з фізики — 20. Не буде завдань, які передбачають письмову розгорнуту відповідь.

На складання тесту буде 180 хвилин, які абітурієнт розподілятиме на власний розсуд.

Вступ до вишів у 2023 році. Коли відбудеться тестування?

У МОН планують дві сесії НМТ: основну та додаткову. Основна проходитиме в червні. Реєстрація має розпочатися у квітні. Додаткова сесія має проходити у червні-липні. У додатковій сесії зможуть узяти участь ті вступники, які з поважних причин не склали тестування під час основної сесії.

Крім того, випускники, які тимчасово перебувають за кордоном і хочуть здобувати вищу освіту в Україну, зможуть скласти НМТ у спеціально створених екзаменаційних центрах у країнах світу.

Джерело

Нові штрафи у ВНЗ – за що можуть покарати викладачів