Чи складатимуть екзамени учні 4 та 9 класів: відповідь Міносвіти

В Міносвіти розповіли, чи складатимуть екзамени учні 4 та 9 класів у 2023 році, передає НСН.

Міносвіти України запропонувало скасувати для учнів 4-х і 9-х класів державну підсумкову атестацію (ДПА) в кінці поточного навчального року. Як зазначається у пресрелізі відомства, відповідне повідомлення було спричинено поширенням неправдивої інформації у ЗМІ, щодо складання у 2023 році ДПА. МОН надає офіційну відповідь, що відповідний наказ №19 від 11.01.23 підготовлено. Він надісланий до Міністерства юстиції України для проведення державної реєстрації.

Наказ набуде чинності з дня його офіційного опублікування.

Чи складатимуть екзамени учні 4 та 9 класів

Зазначимо, що кожного року встановлюються перелік навчальних предметів, з яких проводиться атестація, а також форма її проведення. Тому у МОН видано наказ від 12 вересня 2022 року № 808 «Деякі питання проведення у 2022/2023 навчальному році державної підсумкової атестації осіб, які здобувають загальну середню освіту», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26 вересня 2022 року.

Джерело

Національний мультипредметний тест – які предмети складатимуть абітурієнти у 2023 році