Національний мультипредметний тест – які предмети складатимуть абітурієнти у 2023 році

Сергій Шкарлет розповів, як проходитиме національний мультипредметний тест (НМТ) в Україні і які предмети складатимуть абітурієнти у 2023 році

У 2023 році абітурієнти в Україні також складатимуть обов’язкові та предмети на вибір. Оцінювання відбуватиметься на комп’ютері, як і торік.

Як нещодавно розповів очільник Міносвіти Сергій Шкарлет, що під час НМТ враховуватимуть те, на які спеціальність вступає абітурієнт. Однак на вибір пропонуватимуть лише кілька предметів.

Про це повідомляє НСН

Як складатимуть національний мультипредметний тест у 2023 році

Які предмети треба складати обов’язково

Окрім української мови, історії України та математики, вступникам запропонують на вибір і четвертий предмет. Його вони зможуть обрати відповідно до обраної майбутньої спеціальності – технічної чи медичної.

Відтак, можна буде обрати такі як:

іноземна мова;

фізика;

хімія;

біологія.

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Очільник МОН Сергій Шкарлет уточнив, що прийом документів вступників у виші розпочинається у липні, а реєстрація – у січні – лютому.

Зараз триває погодження моделі прийому документів у ВНЗ.

Також міністерство наполягатиме, аби тестування відбувалося в один день.

Під час проведення НМТ також враховуватимуть те, що абітурієнти вступають на технічні та медичні спеціальності.

Окрім української мови, історії України та математики, четвертим предметом для складання, за словами Шкарлета, пропонуватимуть іноземну мову, фізику, хімію, біологію.

Абітурієнт зможе сам обирати той комплект дисциплін, які він складатиме.

Тести випускники складатимуть на комп’ютері, як і у 2022 році.

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