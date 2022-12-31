Вихідні дні і свята у січні 2023 року – скільки будемо відпочивати

Перший місяць 2023 року принесе мешканцям України чимало державних та професійних свят. Чи будуть додаткові вихідні дні у січні
Додаткових вихідних з нагоди важливих дат у січні немає через воєнний стан в Україні, який діятиме до 19 лютого 2023 року.
У яких числах будуть вихідні та робочі дні в українців у січні, а також, які свята відзначатимуться у перший місяць 2023 року розовідає НСН
Вихідні у січні-2023 в Україні
Вихідні: 1, 7, 8, 14,15, 21, 22, 28 та 29 січня.
Робочі дні: 2-6, 9-13, 16-20, 23-27, 30-31 січня.
Додаткові вихідні: немає.
Скорочені робочі дні: немає.
Свята у січні-2023 в Україні
Календар свят та вихідних у січні 2023 року
- 1 січня — Новий рік
- 6 січня — Різдвяний святвечір
- 7 січня — Різдво Христове
- 12 січня — День українського політв’язня
- 14 січня — Старий Новий рік
- 19 січня — Хрещення Господнє (Богоявлення)
- 20 січня — День Автономної Республіки Крим
- 22 січня — День Соборності та Свободи України
- 24 січня — Міжнародний день освіти та День зовнішньої розвідки України
- 25 січня — Тетянин день
- 26 січня — Міжнародний день митника, День працівника контрольно-ревізійної служби України
- 27 січня — Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту
- 28 січня — Міжнародний день мобілізації проти ядерної війни
- 29 січня — День пам’яті героїв Крут
- 30 січня — День спеціаліста військово-соціального управління Збройних сил України
- 31 січня — Всесвітній день ювеліра.
Чи будуть додаткові вихідні на Новий рік та Різдво в Україні