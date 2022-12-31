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Вихідні дні і свята у січні 2023 року – скільки будемо відпочивати

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Вихідні дні і свята у січні 2023 року – скільки будемо відпочивати
Національна служба новин - NNS

Перший місяць 2023 року принесе мешканцям України чимало державних та професійних свят. Чи будуть додаткові вихідні дні у січні

Додаткових вихідних з нагоди важливих дат у січні немає через воєнний стан в Україні, який діятиме до 19 лютого 2023 року.

У яких числах будуть вихідні та робочі дні в українців у січні, а також, які свята відзначатимуться у перший місяць 2023 року розовідає НСН

Вихідні у січні-2023 в Україні

Вихідні: 1, 7, 8, 14,15, 21, 22, 28 та 29 січня.

Робочі дні: 2-6, 9-13, 16-20, 23-27, 30-31 січня.

Додаткові вихідні: немає.

Скорочені робочі дні: немає.

Свята у січні-2023 в Україні

Вихідні дні і свята у січні 2023 року – скільки будемо відпочивати

Календар свят та вихідних у січні 2023 року

  • 1 січня — Новий рік
  • 6 січня — Різдвяний святвечір
  • 7 січня — Різдво Христове
  • 12 січня — День українського політв’язня
  • 14 січня — Старий Новий рік
  • 19 січня — Хрещення Господнє (Богоявлення)
  • 20 січня — День Автономної Республіки Крим
  • 22 січня — День Соборності та Свободи України
  • 24 січня — Міжнародний день освіти та День зовнішньої розвідки України
  • 25 січня — Тетянин день
  • 26 січня — Міжнародний день митника, День працівника контрольно-ревізійної служби України
  • 27 січня — Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту
  • 28 січня — Міжнародний день мобілізації проти ядерної війни
  • 29 січня — День пам’яті героїв Крут
  • 30 січня — День спеціаліста військово-соціального управління Збройних сил України
  • 31 січня — Всесвітній день ювеліра.

Джерело

Чи будуть додаткові вихідні на Новий рік та Різдво в Україні

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