Вихідні дні і свята у січні 2023 року – скільки будемо відпочивати

Перший місяць 2023 року принесе мешканцям України чимало державних та професійних свят. Чи будуть додаткові вихідні дні у січні

Додаткових вихідних з нагоди важливих дат у січні немає через воєнний стан в Україні, який діятиме до 19 лютого 2023 року.

У яких числах будуть вихідні та робочі дні в українців у січні, а також, які свята відзначатимуться у перший місяць 2023 року розовідає НСН

Вихідні у січні-2023 в Україні

Вихідні: 1, 7, 8, 14,15, 21, 22, 28 та 29 січня.

Робочі дні: 2-6, 9-13, 16-20, 23-27, 30-31 січня.

Додаткові вихідні: немає.

Скорочені робочі дні: немає.

Свята у січні-2023 в Україні

Календар свят та вихідних у січні 2023 року

1 січня — Новий рік

6 січня — Різдвяний святвечір

7 січня — Різдво Христове

12 січня — День українського політв’язня

14 січня — Старий Новий рік

19 січня — Хрещення Господнє (Богоявлення)

20 січня — День Автономної Республіки Крим

22 січня — День Соборності та Свободи України

24 січня — Міжнародний день освіти та День зовнішньої розвідки України

25 січня — Тетянин день

26 січня — Міжнародний день митника, День працівника контрольно-ревізійної служби України

27 січня — Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту

28 січня — Міжнародний день мобілізації проти ядерної війни

29 січня — День пам’яті героїв Крут

30 січня — День спеціаліста військово-соціального управління Збройних сил України

31 січня — Всесвітній день ювеліра.

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Чи будуть додаткові вихідні на Новий рік та Різдво в Україні