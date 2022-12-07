Коли Україна перейде на новий календар свят – як зміняться дати

Україна вже скоро може перейти на новий календар свят. Тобто є ймовірність, що вже наступного року усі православні церкви святкуватимуть Різдво 25 грудня, а Святий Миколай приходитиме до дітей 6 грудня, а не 19-го, передає NNS.

Священник ПЦУ, ректор Відкритого Православного Університету Святої Софії-Премудрості Георгій Коваленко під час брифінгу Укрінформу розповів, коли можуть перевести церковний календар на Новоюліанський і як це зробити. Також він пояснив, коли варто святкувати найближче Різдво.

Новий календар свят: коли відзначатимемо Різдво

Православна церква України ще не прийняла рішення щодо зміни календаря. Однак цього року дозволила парафіям вибирати, коли проводити різдвяне богослужіння – 25 грудня чи 7 січня.

За словами Коваленка, більшість християнського світу живе по Новоюліанському календарю і святкує Боже народження у грудні. Українська церква живе по Юліанському календарі і теж святкує Різдво 25 грудня – але за старим стилем. Ця дата збігається із 7 січня.

“Ми у своїх парафіях порадилися і вирішили, що будемо відзначатимемо дві дати. Різдво багатоденне, як і Великдень – після нього є світлий тиждень, а тоді ще 40 днів. Зазвичай після Різдва були святки аж до Водохрестя. Моя особиста пропозиція – проводити їх від 25 грудня по 7 січня”, – заявив священнослужитель

Коли змінять церковний календар

“Пора починати обговорювати те, щоб українська церква прийняла рішення про перехід на Новоюліанський календар. Було б добре, якби це вирішувалось не однією церквою, а всією релігійною спільнотою”, – зазначає Коваленко.

Він наголошує, що Новий рік за церковним календарем починається 1 вересня. До цього часу варто було б розв’язати ці питання. А цьогорічні святкування мають стати показовими.

“Треба розуміти, що в церквах люди більш консервативні і вони тяжіють до традицій і прагнуть у них залишитись. Суспільство – більш прогресивне. Думаю, що можливі варіанти, які б задовольняти усіх. Наприклад, нинішній – дозволити тим, хто хоче святкувати Різдво 25 грудня. Це як певний перехідний період”, – додає отець Георгій.

Коваленко вважає, що те, що 25 грудня кілька років тому оголосили вихідним – це певний етап дискусії.

“Спочатку треба визначитись в середині кожної церкви, а тоді створювати комісії. Також потрібна певна синхронізація з державним календарем. Бо деякі релігійні свята є державними”, – заявив Коваленко.

За його словами, цей процес потребує певної волі духовного верховенства, просвітницької діяльності і державної підтримки, зокрема інформаційної.

“Соціологічні дослідження показують, що постійно зростає кількість людей, які б бажали, щоб ми були ближче до християнського світу, ніж до імперської Росії. Але думаю, що московський патріархат буде проти цього”, – підсумував священник.

Джерело: РБК-Україна

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