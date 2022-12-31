Які зміни чекають на водіїв в Україні у 2023 році

Деякі зміни чекають на водіїв у новому 2023 році. НСН розповідає про шість важливих нововведень.

Окрім обов’язкового технічного огляду автомобілів, який планують повернути в Україну, у 2023 році на українців чекають й інші нововведення в автомобільній галузі. Серед них – нові штрафи, ціни на права та на пальне.

Які саме зміни чекають на водіїв

Так, наступного року планують запустити розмитнення автомобілів за допомогою застосунку “Дія”. За словами прем’єра Шмигаля, у разі ухвалення відповідного рішення, уся процедура займе 10 хвилин.

Окрім цього, на вулицях Україні їздитимуть “фантомні” патрулі, основною задачею яких є приховане вимірювання швидкості зустрічних та попутних машин.

Також, у Новому році водіїв штрафуватимуть за перевищення швидкості у населених пунктах більш ніж на 50 км/год і забиратимуть права на строк від 3 до 6 місяців, а на більш ніж на 70 км/год – від 6 місяців до 1 року. Це можливо у разі затвердження зареєстрованого законопроекту №6214. Серед нововведень – ймовірне підвищення термінів оплати штрафів за порушення правил дорожнього руху, які зафіксували камери автофіксації з 10 до 15 днів.

Варто зазначити, що у Раді зареєстрували законопроект, в якому пропонується підвищити вартість усіх адмінпослуг, аби знизити збитковість сервісних центрів МВС. У разі ухвалення закону, вартість прав зросте у 30 разів, а реєстрація авто – у 4.

Щодо вартості цін на пальне, то наразі чітких прогнозів немає – за словами представників Нацбанку у 2023 році бензин та дизель додадуть у ціні 20%, а глава WOG вважає, що ціни на пальне можуть як зрости, так і знизитися.

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Джерело: “Апостроф”