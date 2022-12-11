В Україні зміняться правила реєстрації транспортних засобів: що треба знати водіям

З 14 грудня В Україні зміняться правила реєстрації транспортних засобів. Водіям слід очікувати декілька змін одночасно, передає НСН.

Перша зміна стосується експертного дослідження транспортного засобу, яке проводить Експертна служба МВС.

«Воно виокремлюється з процедури реєстрації в сервісному центрі МВС. Виокремлення не означає скасування. Тепер його треба проходити до того, як звертатись за послугою реєстрації та перереєстрації транспортного засобу», розповів заступник начальника Головного сервісного центру МВС Володимир Баранець.

Раніше процедуру огляду експертів не можна було проходити онлайн. Тепер така можливість буде доступна.

В Україні зміняться правила реєстрації транспортних засобів

Алгоритм реєстрації транспортного засобу в Україні при купівлі-продажу авто

Спочатку варто звернутись до Експертної служби МВС та отримати їх висновок про транспортний засіб;

Потім власник та покупець або їх представники із чинним висновком звертаються до сервісного центру МВС і проводять перереєстрацію транспортного засобу. Це також можна буде зробити онлайн;

До того ж тепер не обов’язково мати пластиковий бланк свідоцтва про реєстрацію машини та пластиковий бланк посвідчення водія.

«При замовленні онлайн послуги обміну посвідчення водія або онлайн послуги перереєстрації транспортного засобу можна вибрати опцію без виготовлення фізичного документа – тільки цифровий», додав Володимир Баранець.

Тепер електронні посвідчення вважатимуться єдиним дійсним документом.

Які 300 найменувань ліків можуть зникнути з українських аптек, в чому причина