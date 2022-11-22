Із переліку документів для виїзду за кордон виключили важливу довідку – про що йдеться

В Україні оновили правила перетину кордону. Із переліку документів, необхідних для виїзду за кордон, виключили важливу довідку. У такий спосіб в Кабміні хочуть унеможливити її фальсифікації

Йдеться про довідку до акту огляду медико-соціальною експертною комісією (МСЕК). Це стосується як чоловіків з інвалідністю, які перетинають кордон, так і осіб, яких вони супроводжують.

Про це повідомляє NNS

Із переліку документів для виїзду за кордон виключили довідку від МСЕК

“Аби підтвердити інвалідність, під час перетину кордону потрібно надати посвідчення особи з інвалідністю або пенсійне посвідчення, в якому зазначено групу та причину інвалідності, або ж довідку для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, за формою, затвердженою Мінсоцполітики”, — розповідає Дар’я Тарасенко, адвокатка..

Такі зміни урядовці пояснюють намаганням унеможливити фальсифікації довідок і бажанням зменшити зловживання службовим становищем працівників МСЕК й лікарів медичних закладів при встановленні групи інвалідності.

“Утім є нюанси. Люди, які давно оформили інвалідність, не матимуть жодних проблем. А от ті, хто нещодавно оформив, змушені будуть чекати на оформлення документа, адже по всій країні зараз проблема з відсутністю бланків. Людям видають тимчасове посвідчення, з яким прикордонники не пропускають”, — додає Дар’я Тарасенко.

Які документи потрібні для виїзду за кордон із дитиною — перелік