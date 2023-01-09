У програмі «Доступні ліки» у 2023 році з’являться нові медичні препарати – детальніше

У 2023 році програму «Доступні ліки» планують розширити. До неї увійдуть нові лікарські засоби – список
Мета програми “Доступні ліки” — знизити фінансовий тягар для українців, які мають хронічні захворювання і потребують безперервного прийому ліків.
У поточному році до програми увійдуть нові медичні препарати. Про це повідомляє НСН з посиланням на НСЗУ.
До програми “Доступні ліки” увійдуть нові медичні препарати
Нині в програму “Доступні ліки” 435 торгових назв лікарських засобів проти: серцево-судинних захворювань, цукрового діабету II типу, розладів психіки та поведінки, епілепсії; для лікування нецукрового, інсулінозалежного діабету.
Попри війну, в 2022 році “Доступні ліки” розширилися двома новими напрямами – ліки при хронічному обструктивному захворюванні легень та хворобі Паркінсона.
Цьоріч програма реімбурсації продовжить розширюватися. До неї увійдуть три нові напрями.
У січні в “Доступні ліки” буде включено імуносупресивні препарати для людей, яким проведено трансплантацію.
У другому півріччі в програму увійдуть тест-смужки для людей з інсулінозалежним діабетом.
Восени – знеболювальні для паліативних хворих.
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