Що повинно бути в аптечці українця взимку: список

Українцям розповіли, що у них повинно бути в аптечці взимку. Корисні поради у МОЗ, передає НСН.

«Прийдешня зима з відключеннями електропостачання може бути доволі непростою. Але завдання кожного українця – максимально підготуватися до різних варіантів розвитку подій. Наприклад, варто переглянути склад домашньої аптечки або скласти її, якщо у вас її немає. Це дозволить почуватися впевнено у випадку виникнення непередбачуваних ситуацій зі здоров’ям», говорять медики.

Що повинно бути в аптечці українця в холодну пору року

Еластичний бинт;

Безпечні шпильки;

Стерильні рукавички;

Пінцет;

Ножиці;

Не спиртовані серветки;

Термометр;

Пластирі (в томі числі й для очей);

Стерильні бинти;

Трикутні (косинкові) пов’язки;

Антисептичний засіб (хлоргексидин, 70% спиту тощо)

Знеболювальні та жарознижувальні (парацетамол, ібупрофен);

Розчини для відновлювання водно-сольового балансу при отруєнні та сорбенти (на основі діоксиду кремнію тощо);

Крем від алергії (активна речовина – дифеніламін) або таблетки (активні речовини – лоратадин, цетиризин тощо);

Стерильний фізрозчин для промивання ран;

Краплі для промивання очей;

Під час воєнного стану в аптечці кожного громадянина України повинен бути якісний турнікет для зупинки кровотеч. Ним треба вміти правильно користуватися. В цьому випадку, джгут, який використовують для забору венозної крові в лабораторії, – не підходить.

Що не входить до аптечки

До складу домашньої аптечки не входять: антибіотики, гормональні препарати, препарати з дифенгідраміном або метамізолом натрія.

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