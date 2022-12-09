Що повинно бути в аптечці українця взимку: список

Українцям розповіли, що у них повинно бути в аптечці взимку. Корисні поради у МОЗ, передає НСН.
«Прийдешня зима з відключеннями електропостачання може бути доволі непростою. Але завдання кожного українця – максимально підготуватися до різних варіантів розвитку подій. Наприклад, варто переглянути склад домашньої аптечки або скласти її, якщо у вас її немає. Це дозволить почуватися впевнено у випадку виникнення непередбачуваних ситуацій зі здоров’ям», говорять медики.
Що повинно бути в аптечці українця в холодну пору року
- Еластичний бинт;
- Безпечні шпильки;
- Стерильні рукавички;
- Пінцет;
- Ножиці;
- Не спиртовані серветки;
- Термометр;
- Пластирі (в томі числі й для очей);
- Стерильні бинти;
- Трикутні (косинкові) пов’язки;
- Антисептичний засіб (хлоргексидин, 70% спиту тощо)
- Знеболювальні та жарознижувальні (парацетамол, ібупрофен);
- Розчини для відновлювання водно-сольового балансу при отруєнні та сорбенти (на основі діоксиду кремнію тощо);
- Крем від алергії (активна речовина – дифеніламін) або таблетки (активні речовини – лоратадин, цетиризин тощо);
- Стерильний фізрозчин для промивання ран;
- Краплі для промивання очей;
Під час воєнного стану в аптечці кожного громадянина України повинен бути якісний турнікет для зупинки кровотеч. Ним треба вміти правильно користуватися. В цьому випадку, джгут, який використовують для забору венозної крові в лабораторії, – не підходить.
Що не входить до аптечки
До складу домашньої аптечки не входять: антибіотики, гормональні препарати, препарати з дифенгідраміном або метамізолом натрія.
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