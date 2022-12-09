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Що повинно бути в аптечці українця взимку: список

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бути в аптечці

Українцям розповіли, що у них повинно бути в аптечці взимку. Корисні поради у МОЗ, передає НСН.

«Прийдешня зима з відключеннями електропостачання може бути доволі непростою. Але завдання кожного українця – максимально підготуватися до різних варіантів розвитку подій. Наприклад, варто переглянути склад домашньої аптечки або скласти її, якщо у вас її немає. Це дозволить почуватися впевнено у випадку виникнення непередбачуваних ситуацій зі здоров’ям», говорять медики.

Що повинно бути в аптечці українця взимку: список

Що повинно бути в аптечці українця в холодну пору року

  • Еластичний бинт;
  • Безпечні шпильки;
  • Стерильні рукавички;
  • Пінцет;
  • Ножиці;
  • Не спиртовані серветки;
  • Термометр;
  • Пластирі (в томі числі й для очей);
  • Стерильні бинти;
  • Трикутні (косинкові) пов’язки;
  • Антисептичний засіб (хлоргексидин, 70% спиту тощо)
  • Знеболювальні та жарознижувальні (парацетамол, ібупрофен);
  • Розчини для відновлювання водно-сольового балансу при отруєнні та сорбенти (на основі діоксиду кремнію тощо);
  • Крем від алергії (активна речовина – дифеніламін) або таблетки (активні речовини – лоратадин, цетиризин тощо);
  • Стерильний фізрозчин для промивання ран;
  • Краплі для промивання очей;

Що повинно бути в аптечці українця взимку: список

Під час воєнного стану в аптечці кожного громадянина України повинен бути якісний турнікет для зупинки кровотеч. Ним треба вміти правильно користуватися. В цьому випадку, джгут, який використовують для забору венозної крові в лабораторії, – не підходить.

 Що не входить до аптечки

До складу домашньої аптечки не входять: антибіотики, гормональні препарати, препарати з дифенгідраміном або метамізолом натрія.

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