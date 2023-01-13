Виплати ВПО: який механізм віднесення території до небезпечної

У Мінреінтеграції розповіли, який зараз в Україні діє механізм віднесення території до небезпечної – мешканці якої мають право на виплати ВПО

В кінці минулого року Уряд прийняв постанову № 1364, якою визначено механізм формування єдиного переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією.

Про це повідомляє НСН з посиланням на Мінреінтеграції

Актуальний перелік затверджений наказом Мінреінтеграції від 22 грудня 2022 року № 309.

Території, які включаються до переліку, поділяються на такі, де ведуться (велися) бойові дії, та тимчасово окуповані. Своєю чергою території, на яких ведуться (велися) бойові дії, поділяються на території можливих бойових дій і території активних бойових дій.

Роз’яснюємо, за якими критеріями ці території відносяться до територій можливих та активних бойових дій.

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Так, територіями активних бойових дій визначаються території:

через які проходить лінія бойового зіткнення або які межують з тимчасово окупованими територіями;

та на яких наразі неможливо у повному обсязі виконувати функції держави, зокрема в частині доступу до публічних електронних реєстрів, та існує значна загроза життю і здоров’ю населення.

Територіями можливих бойових дій вважаються території:

які межують з територіями активних бойових дій або тимчасово окупованими територіями чи прилеглі до державного кордону з державою-агресором;

та на яких можливо забезпечувати функції держави, до яких може повертатися населення, втім періодично піддаються ворожим обстрілам.

Звертаємо увагу, що для територій можливих бойових дій не передбачено обмежень щодо доступу до публічних електронних реєстрів і проведення аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації. Разом з тим на територіях активних бойових дій і на ТОТ блокуються реєстри та забороняються відповідні аукціони.

Водночас допомога на проживання внутрішньо переміщеним особам виплачується мешканцям всіх територій, включених до переліку, якщо для них не визначена дата завершення бойових дій (дата припинення можливості бойових дій) або тимчасової окупації.

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