Яким будем механізм компенсацій за знищене житло – розповів Кубраков

Віце прем’єр міністр з відновлення України Олександр Кубраков розповів про механізм компенсацій за знищене житло

Гроші на відшкодування збитків, завданих оселям українців через вторгнення російської армії, та на відбудову зруйнованого житла планують брати з конфіскованих грошей країни-агресора.

Рішення про компенсацію будуть ухвалювати комісії на рівні місцевих громад.

Відповідну норму заклали в проєкт закону 7198, який зараз знаходиться на розгляді Верховної Ради, написав на своїй сторінці у Facebook, віце-прем’єр-міністр з відновлення України, міністр інфраструктури та регіонального розвитку Олександр Кубраков. Про це розповідає НСН

«Понад 2,4 млн українців мешкають у пошкодженому чи зруйнованому житлі, станом на осінь 2022. Через Дію заявки на компенсацію залишили вже понад 316 тис. українців. І це далеко не повний список постраждалих, який щодня поповнюється. Проблема потребує чіткої державної політики, в такому чутливому питанні ми не можемо обмежуватись тимчасовими рішеннями. Одним з інструментів регуляції питання компенсації за зруйноване житло покликаний законопроєкт №7198, який наразі знаходиться на розгляді Верховної Ради», – написав Кубраков.

Кубраков розповів яким будем механізм компенсацій за знищене житло

За його словами, закон визначатиме, хто зможе отримати компенсацію, в якому вигляді, коли та як постраждала сторона зможе її використати для придбання нового житла.

«Громадяни отримають чіткий і зрозумілий алгоритм дій для отримання компенсації», – додав Олександр Кубраков.

Віце-прем’єр-міністр з відновлення України Олескандр Кубраков також опублікував презентацію документа з покроковим алгоритмом отримання майбутніх відшкодувань.

«Державну політику компенсацій впроваджуватимемо у тісній взаємодії з місцевим самоврядуванням. Законопроєктом передбачається, що комісії з розгляду питань щодо надання компенсації будуть створюватися при кожній громаді чи військовій адміністрації. Цим ми максимально децентралізуємо повноваження в питанні компенсацій», – додав віце-прем’єр.

Кубраков підкреслив, що у частині фінансування уряд розраховує, що в якості джерела коштів для відбудови зруйнованого житла будуть використані арештовані активи Росії.

«Ми не хочемо перекладати тягар відбудови на платників податків, тому вже працюємо з міжнародними інституціями над залученням цих коштів у відбудову. Це процес нелегкий, проте ми впевнені, що свого досягнемо», – написав він.

Кубраков також наголосив, що цим законопроєктом вони не закривають всі питання щодо механізму компенсацій чи джерел фінансування.

«Законопроєкт є рамковим, під який ми будемо розробляти комплекс підзаконних актів. Розраховуємо на підтримку народних депутатів та експертної громадськості в цьому процесі. Разом ми зможемо вибудувати не тільки ефективну систему компенсації, але й комплексно імплементувати містобудівну реформу», – підсумував Кубраков.

Українські біженці можуть отримати безкоштовне житло у Польщі — подробиці