Українські біженці можуть отримати безкоштовне житло у Польщі – подробиці

Біженці з України можуть претендувати на безкоштовне житло у Польщі. Хто може його отримати і куди звертатися

Про те, хто з українців може отримати безкоштовне житло у Польщі повідомляє пресслужба Мінреінтеграції, інформує НСН

Польща стала лідером за кількістю переселенців з України. 1,5 мільйона наших співвітчизників знайшли прихисток у сусідній країні.

“Окрім кеш-допомоги, братня країна надає українцям і безоплатне тимчасове житло у спеціально обладнаних шелтерах. Біженці з України можуть знайти його через сервіс Airbnb”, – йдеться у повідомленні.

Хто може отримати житло безкоштовно:

екстрене або транзитне перебування – до 6 ночей;

короткотермінове перебування – на 8-29 ночей;

у виняткових випадках подовжене перебування – від 30 до 90 днів.

Не можуть претендувати на безкоштовне поселення українці, які вже користувалися житлом від Airbnb.

“Пріоритетними є соціально незахищені категорії населення й особи з інвалідністю”, – йдеться у повідомленні.

Контакти для зв’язку: iompolandprykhystok@iom.int, номер: +48 22 490 20 44.

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