Українські біженці можуть отримати безкоштовне житло у Польщі – подробиці

Біженці з України можуть претендувати на безкоштовне житло у Польщі. Хто може його отримати і куди звертатися
Про те, хто з українців може отримати безкоштовне житло у Польщі повідомляє пресслужба Мінреінтеграції, інформує НСН
Польща стала лідером за кількістю переселенців з України. 1,5 мільйона наших співвітчизників знайшли прихисток у сусідній країні.
“Окрім кеш-допомоги, братня країна надає українцям і безоплатне тимчасове житло у спеціально обладнаних шелтерах. Біженці з України можуть знайти його через сервіс Airbnb”, – йдеться у повідомленні.
Хто може отримати житло безкоштовно:
- екстрене або транзитне перебування – до 6 ночей;
- короткотермінове перебування – на 8-29 ночей;
- у виняткових випадках подовжене перебування – від 30 до 90 днів.
Не можуть претендувати на безкоштовне поселення українці, які вже користувалися житлом від Airbnb.
“Пріоритетними є соціально незахищені категорії населення й особи з інвалідністю”, – йдеться у повідомленні.
Контакти для зв’язку: iompolandprykhystok@iom.int, номер: +48 22 490 20 44.
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