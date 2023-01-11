Компенсація за працевлаштування ВПО зросте – скільки будуть платити

В Україні зросте компенсація за працевлаштування ВПО. Про це під час засідання уряду повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає НСН.

Доплати за працевлаштування ВПО збільшать

Кабінет міністрів збільшив з 6500 до 6700 грн суму компенсації, яку роботодавці отримують за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб.

“Важливою складовою підтримки ВПО є компенсації роботодавцям за їх працевлаштування – 6500 грн протягом двох місяців за кожного працівника-переселенця. Тепер ухвалюємо рішення, згідно з яким сума компенсації зросте до 6700 грн”, сказав Шмигаль.

Голова уряду вважає, що таке зростання стимулюватиме бізнес активніше залучати на свої підприємства внутрішньо переміщених осіб.

За його словами, минулого року роботодавцям у межах цієї програми виплатили майже 199 млн грн.

Підтримка внутрішніх переселенців в Україні

В Україні в межах програми з підтримки економіки навесні була запроваджена програма працевлаштування внутрішньо переміщених осіб. За кожну таку людину держава доплачуватиме роботодавцю.

За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, в Україні на 4 листопада зареєстровано 4,8 мільйона внутрішніх переселенців. Уряд виплачує переселенцям, які покинули місця активних бойових дій, щомісяця по 2 тисячі гривень і по 3 тисячі гривень виплачуються на дітей та осіб з інвалідністю.

У вересні Кабінет міністрів розширив перелік закладів, які отримають компенсацію за комунальні послуги, якщо прихистять внутрішньо переміщених осіб. Право на компенсацію отримали не лише державні та комунальні підприємства, а і юридичні особи, ФОПи, релігійні організації та інші. Всі, хто готовий прихистити внутрішніх переселенців.

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