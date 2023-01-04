Українці отримуватимуть по дві пенсії – в Кабміні анонсували реформу

В Україні у 2023-му збираються запровадити пенсійну реформу, в результаті якої пенсіонери зможуть отримувати аж дві пенсії з різних систем.

А саме, йдеться про дві виплати: із Пенсійного фонду та накопичувальну пенсію.

Про це повідомив прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль, передає НСН.

За його словами, пенсійна реформа полягає в тому, що всі працевлаштовані українці матимуть свої пенсійні накопичувальні рахунки.

Водночас реформа не зачепить тих, хто вже отримує пенсію, адже щоб отримати другу пенсію, необхідно самостійно накопичити на неї.

Зробити це можна буде з трьох джерел:

внесок роботодавців,

внесок держави на паритетних із роботодавцем засадах;

добровільні внески громадян.

“Впровадження обов’язкового пенсійного накопичення та реформа фондового ринку та ринку капіталів – серед ключових пріоритетів роботи уряду в 2023 році. Україна вже багато років має проблему з наповненням Пенсійного фонду. Реформа полягає в тому, що всі працевлаштовані українці матимуть свої пенсійні накопичувальні рахунки. Кошти йтимуть на рахунки з трьох джерел: внесок роботодавців, внесок держави на паритетних з роботодавцем засадах та добровільні внески громадян”, зазначив Шмигаль.

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