Грошова допомога ВПО – чи зміняться терміни виплат у 2023 році

Від початку війни українці мають змогу отримувати матеріальні виплати від держави. Багатьом громадянам довелось покинули свої домівки та отримати статус ВПО. Чи зміняться терміни виплат грошової допомоги переселенцям

Цього року змінюються правила стосовно отримання виплат внутрішньо переміщеним особам. Про це розповідає НСН

«Інформації про зміну дат надходження виплат поки що немає, тому в 2023 році усе залишається без змін», – наголосили у Міністерстві.

Перерахування бюджетних коштів ВПО здійснюється Мінсоцполітики АТ Ощадбанк щомісяця до третього, 13 і 23 числа, натомість раз на місяць відбувається виплата на підставі реєстру внутрішньо переміщених осіб для виплати допомоги. Якщо кошти надходять з затримкою понад місяць то причиною цього є технічні проблеми. Отримання коштів відбувається в три етапи:

подача заявки через додаток Дія або ЦНАП;

формування та опрацювання реєстрів Мінсоцполітики;

виплата коштів вашим банком.

Грошова допомога ВПО – терміни виплат у 2023 році не зміняться

З 1 січня 2023 року ВПО отримують допомогу від держави на підставі переліку територіальних громад, які:

розташовані в районах воєнних (бойових) дій;

перебувають у тимчасовій окупації РФ;

перебувають в оточенні (блокуванні).

Виплати отримують внутрішні переселенці, зареєстровані в одній із громад з цього переліку. Востаннє Мінреінтеграції публікувало оновлений перелік територіальних громад 13 грудня. Якщо перелік не оновлять до кінця 2022 року, то він продовжить діяти й з 1 січня 2023-го. Наразі до списку осіб, які мають право на виплати, входять девʼять областей України та 329 громад:

Донецька (66 громад);

Харківська (56 громад);

Дніпропетровська (10 громад);

Луганська (37 громад);

Запорізька (62 громади);

Херсонська (49 громад);

Миколаївська (26 громад);

Сумська (19 громад);

Чернігівська (4 громади).

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До уваги отримувачів соцдопомоги та ВПО — які зміни запроваджено для отримання виплат