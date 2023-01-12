Підземні будинки-бункери в Україні – як виглядає безпечне житло (фото)

В Україні створюють металеві підземні будинки-бункери з комфортними умовами, які пристосовані для тривалого автономного проживання.

Першими фото підземних бункерів поділився у Facebook Олександр Чирва – харківський підприємець, один із співзасновників проєкту, передає НСН.

Якими будуть підземні будинки-бункери

“Схов – це підземний металевий бункер із повним оснащенням для комфортного життя, як вдома, з можливістю довготривалого автономного проживання”, написав підприємець.

Таке укриття – добре захищений міні-будинок, який можна встановити під землею на подвір’ї. Сховище за величиною 2,7 на 7,5 метра має спальню для трьох осіб, кухню, ванну, передпокій та технічне приміщення. У бункері спроєктовано два виходи. Резервний розміщений на даху спальні.

Підземний будинок під’єднують до мережі водопостачання, каналізації, енергомережі та оснащують системою вентиляції. Бункер будують з металевої конструкції, яка має міцне антикорозійне покриття та утеплена мінеральною ватою.

Такі сховища виготовляють на спеціальній фабриці. На ній одразу тестують системи життєзабезпечення бункера. А після цього відправляють клієнту для монтажу.

За словами виробників, крім надійного захисту, планування бункера і його інтер’єр забезпечують відчуття затишку та безпеки всередині. Це важливо, аби люди, коли перебувають у такому будиночку, не були в стресовому стані через різку зміну умов проживання.

“Схов” складається з двох модулів – основного приміщення та одномаршевих сходів. Роздільна конструкція полегшує транспортування. Уже на місці модулі з’єднують між собою та монтують під землю.

В залежності від ступеня заглиблення бункера довжина сходів може змінюватися.

Ціна такого підземного будинку стартує від 2 450 000 грн.

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