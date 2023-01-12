Підземні будинки-бункери в Україні – як виглядає безпечне житло (фото)

В Україні створюють металеві підземні будинки-бункери з комфортними умовами, які пристосовані для тривалого автономного проживання.
Першими фото підземних бункерів поділився у Facebook Олександр Чирва – харківський підприємець, один із співзасновників проєкту, передає НСН.
Якими будуть підземні будинки-бункери
“Схов – це підземний металевий бункер із повним оснащенням для комфортного життя, як вдома, з можливістю довготривалого автономного проживання”, написав підприємець.
Таке укриття – добре захищений міні-будинок, який можна встановити під землею на подвір’ї. Сховище за величиною 2,7 на 7,5 метра має спальню для трьох осіб, кухню, ванну, передпокій та технічне приміщення. У бункері спроєктовано два виходи. Резервний розміщений на даху спальні.
Підземний будинок під’єднують до мережі водопостачання, каналізації, енергомережі та оснащують системою вентиляції. Бункер будують з металевої конструкції, яка має міцне антикорозійне покриття та утеплена мінеральною ватою.
Такі сховища виготовляють на спеціальній фабриці. На ній одразу тестують системи життєзабезпечення бункера. А після цього відправляють клієнту для монтажу.
За словами виробників, крім надійного захисту, планування бункера і його інтер’єр забезпечують відчуття затишку та безпеки всередині. Це важливо, аби люди, коли перебувають у такому будиночку, не були в стресовому стані через різку зміну умов проживання.
“Схов” складається з двох модулів – основного приміщення та одномаршевих сходів. Роздільна конструкція полегшує транспортування. Уже на місці модулі з’єднують між собою та монтують під землю.
В залежності від ступеня заглиблення бункера довжина сходів може змінюватися.
Ціна такого підземного будинку стартує від 2 450 000 грн.