Чи виведе Путін війська з території України – соціолог Яковенко

Чи виведе Путін війська з України? Про це розказав російський журналіст та соціолог Ігор Яковенко.

На його думку, російський диктатор, який розпочав криваву війну проти України, навряд чи добровільно забере окупаційні війська, а його режим може не витримати деокупацію Криму.

Про це Яковенко сказав у ефірі програми “Студія Захід з Антіном Борковським” на телеканалі “Еспресо”, передає НСН.

“Я можу впевнено сказати, що Путін не віддасть наказ про виведення військ з території України, принаймні я не бачу такої можливості. Є досить неприємна для мене новина: російський публічний простір, російський телевізор, російська влада практично не відреагувала на звільнення Херсона. Я думав, що це буде удар доволі потужний. Російський телевізор, російська влада цей удар витримали досить легко”, вважає він.

Яковенко додав, що все питання в тому, наскільки серйозним буде удар, пов’язаний зі звільненням Криму.

“Я думаю, що цей удар путінський режим усе ж таки не зможе витримати так легко, бо ж Крим – це абсолютно знакове явище й так легко проковтнути звільнення Криму, як проковтнули звільнення Херсона, певно, режим не зможе”, наголосив соціолог.

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