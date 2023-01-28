Як абітурієнти з окупованих територій вступатимуть до вишів у 2023 році

Усі абітурієнти з тимчасово окупованих територій мають змогу вступати до вишів. Як це зробити, розповідає НСН.

Як будуть вступати абітурієнти з ТОТ

Абітурієнти, які зареєстровані та перебувають на тимчасово окупованій території, зможуть дистанційно вступити до вишу, який знаходиться на підконтрольній Україні території.

Крім того, вступники з ТОТ зможуть вступити без результатів мультипредметного тесту.

“НМТ не буде проводитися онлайн, як і не буде проводитися на ТОТ. Водночас абітурієнти з ТОТ зможуть, як і минулого року, вступати без результатів НМТ за спеціальною процедурою”, повідомила “УП. Життя” заступниця директора УЦОЯО Тетяна Вакуленко.

Такі абітурієнти матимуть можливість укласти договір про здобуття освіти за спеціальною процедурою впродовж трьох місяців після початку навчання.

Вона наголосила, що під час організації тестувань пріоритетом є безпека учасників НМТ і педагогічних працівників.

“Як ви розумієте, дотримуватися цієї умови на ТОТ неможливо, злочином було б дати ворогу можливість скористатися вразливістю учасників освітнього процесу”, зазначила заступниця директора УЦОЯО для “Освіторії”.

НМТ за кордоном

Тимчасові екзаменаційні центри створять не лише в Україні, а й у деяких країнах за кордоном. Перелік країн буде представлено пізніше. Зараз можна сказати, що процедура проведення НМТ за кордоном буде аналогічною із процедурою проведення НМТ в Україні і посутньо не відрізнятиметься від минулорічної.

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