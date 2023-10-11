Чому відмовляють у компенсації єВідновлення: названо 5 причин

Названо 5 причин, чому відмовляють у компенсації єВідновлення. Причини назвала голова комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, очільниця партії Слуга народу Олена Шуляк, ередає НСН з посиланням на budport.com.ua.

За словами Шуляк, станом на 9 жовтня українці подали майже 50 тисяч заяв на компенсацію за пошкоджене в результаті війни житло у рамках програми єВідновлення. З них 13% заяв (6700) отримали відмову.

Чому відмовляють у компенсації єВідновлення

Шуляк назвала 5 основних причин, коли заявнику можуть відмовити.

У першому випадку житло не підпадає під саму послугу, тобто воно не пошкоджене, а, наприклад, зруйноване. Тому ці заявки проходитимуть за іншою класифікацією – відшкодування за вщент знищені житлові об’єкти.

Друга причина – коли заявник подає недостовірну інформацію про пошкодження свого житла і його ступінь.

Третя причина – заявник сам відмовився від компенсації, адже очікує запуску наступних етапів програми, коли почнуть виплачувати компенсації в понад 200 тис. грн.

Четверта причина – заява стосується місця загального користування, тобто пошкодженні, наприклад, спільний простір в багатоповерхівках.

П’ята причина відмов – коли об’єкт нерухомого майна був вже відновлений коштом донорів/своїми силами та інше.

Дуже багато українців, чиє житло пошкоджене через збройну агресію РФ, не змогли чекати державної компенсації, тому ремонтували свої квартири і будинки самотужки – щоб мати хоч якусь можливість в них жити або задля того, щоб вони не зруйнувалися ще більше. Тому у компенсації їм відмовляли, але з 1 січня стартує новий етап єВідновлення – компенсації за ремонти, які зроблені за власний кошт, – зазначила Шуляк

Ще однією перешкодою під час отримання компенсації є випадок, коли нерухомість не зареєстрована у державному реєстрі речових прав, тому нардепка радить якнайшвидше звернутися до нотаріуса і внести ці дані. Тоді навіть у разі втрати документів на житло, ця інформація буде в реєстрі, і її у будь-який момент можна буде отримати.

Крім цього, є випадки подання заяви про надання компенсації особою, яка не може бути отримувачем компенсації відповідно до Закону №2923-IX, яким регулюється порядок їх виплат. У майбутньому також відмовлятимуть у заявах, поданих пізніше, ніж один рік з моменту закінчення воєнного стану.

В рамках програми єВідновлення не вдасться отримати компенсацію за знищені меблі, техніку, ремонти тощо. Не відшкодовують також вартість автомобілів.

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