В Україні розширили перелік бізнесів, які можуть приєднатись до програми “єВідновлення”

Уряд додав у програму “єВідновлення” дванадцять нових категорій бізнесу, на які поширюється її дія. Раніше, програма була доступна лише трьом категоріям

Про це повідомляє НСН з посиланням на Telegram-канал Міністерства відновлення України.

Тепер власники пошкодженого майна зможуть придбати будматеріали або скористатися послугами ще більшої кількості компаній. Раніше учасниками програми єВідновлення могли стати компанії лише за трьома категоріями та МСС-кодами.

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Програма поповнилася наступними категоріями та МСС-кодами:

1711 – генеральні підрядники з вентиляції, теплопостачання та водопроводу;

1731 – підрядники з електрики;

1740 – ізоляція, мозаїка, штукатурні роботи, кам’яна кладка, облицювання плиткою, кахлем;

1750 – підрядники теслярських робіт;

1761 – покрівельні роботи, зовнішня обшивка стін, обробка листового металу;

1771 – підрядники бетонних робіт;

5065 – електричні частини та обладнання;

5074 – обладнання для водопроводу та опалювальної системи;

5198 – лакофарбова продукція та супровідні товари;

5200 – товари для дому;

5713 – покриття для підлоги;

8911 – архітектурні, інжинірингові та геодезичні послуги.

Зараз, за даними міністерства, в програмі “єВідновлення” зареєстровано 1 106 одиниць мерчантів, з яких 178 одиниць (16%) – юридичні особи, а 928 одиниць (84%) – ФОПи.

Програма “єВідновлення” стартувала 10 травня 2023 року. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, казав, що це перший проект у світі і подібних йому ще не було.

За програмою можна отримати до 200 тисяч гривень компенсації, якщо житло за результатами перевірки визнане пошкодженим або зруйнованим.

Крім того, в Україні почастішали випадки шахрайства, пов’язаного з програмою “єВідновлення”. Наприклад. у Харківській області шахраї видавали себе за держслужбовців і пропонували “допомогу”. Міська рада повідомила, якщо до візиту не було попереднього дзвінка – мешканці мають справи з шахраями.

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