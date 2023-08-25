В українській владі переконані в необхідності змінити правила формування зарплати педагогів та умови їхньої праці

Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час «Серпневої конференції», передає НСН.

Він наголосив на важливості переходу української системи освіти від радянського зразка. Так, за його словами, президент Володимир Зеленський та міністр освіти і науки Оксен Лісовий підтримують ідею щодо змін умов праці та правила формування заробітної плати.

«Не може бути 50 видів доплат, і врешті-решт отримання такої-то зарплати», — додав Федоров.

Він зауважив, що у влади вже є конкретні напрацювання стосовно змін. Зокрема, для цього в Україні зібрали найкращий світовий досвід формування зарплати педагогів.

Поміж іншим Лісовий під час конференції зазначив, що з 2023 по 2024 роки триватиме робота з формування політики та експертизи у сфері заробітних виплат.

Він додав, що вже в період 2024-2025 років запустять пілот проєкту нової системи оплати праці для вчителів і директорів 500 шкіл.

В Україні планують змінити умови праці та правила формування зарплати педагогів

За словами міністра Лісового, в Україні планують зробити так, аби 80% заробітної плати були базовою частиною, і ще 20% — надбавками. Крім того, частинами додаткової зарплати будуть регіональні доплати й ті, що надходитимуть від директора школи.

«Так ми зробимо зарплату зрозумілою, прозорою, прогнозованою, і найголовніше — ми прагнемо підвищити зарплату», — заявив він.

Федоров зазначив, що пріоритетом є створення умов у системі освіти, які б «надихали дітей на навчання». Він додав, що важливо сприяти тому, щоб ті, хто залишив систему, хотіли повернутися. Міністр зауважив, що це неможливо здійснити, допоки не буде змінена заробітна плата.

Цифровізація освіти

Водночас Федоров анонсував запуск першої версії освітньої системи «Мрія». Її мають запустити наприкінці осені або взимку.

Ця система міститиме цифрові щоденники, інформацію для педагогів і дані про систему освіти, грантові можливості, а також додатковий контент. Так, завданням системи буде зокрема аналіз стандартів освіти й учителів.

Також система аналізуватиме контент, який дитина споживає додатково, щоб на основі штучного інтелекту допомагати знаходити корисний в освітньому процесі матеріал.

«Упевнений, що він (проєкт “Мрія” — ред.) буде ще успішнішим, ніж “Дія”», — наголосив Федоров.

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