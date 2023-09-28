У «Дії» з’явилися житлові сертифікати за програмою «єВідновлення». Їх можуть отримати громадяни, які подали заяву про знищене або пошкоджене житло внаслідок російської агресії

Про це повідомила пресслужба застосунку, інформує НСН.

У сертифікатах указана сума компенсації. Це дозволить почати пошук нового житла, а з листопада — придбати його.

У «Дії» пояснили, як працює нова послуга:

люди, які втратили житло, подають заяву через Дію;

комісія місцевого самоврядування визначає суму компенсації;

сертифікат генерується в Реєстрі пошкодженого та знищеного майна;

надалі його можна переглянути в «Дії».

Пресслужба розповіла, що в «Дію» вже надійшло 3 685 заяв на компенсацію за зруйноване майно за програмою «єВідновлення». Найбільше звернень — із Харківської та Київської областей.

Житлові сертифікати за програмою «єВідновлення» з’явилися у «Дії»

Детальніше про програму

Наразі програма «єВідновлення» сфокусована на відновленні житла, яке має незначні пошкодження. Подати заяву на допомогу можна в «Дії». Протягом місяця спеціальна комісія при громаді має ухвалити рішення щодо надання допомоги. Уряд закликає місцеві органи якомога швидше створювати комісії та підключатися до Реєстру пошкодженого й знищеного майна.

Скористатися послугою можуть усі громадяни України, чиє житло пошкоджене внаслідок бойових дій і підлягає відновленню. Ідеться про квартири, приватні будинки та інші житлові приміщення, зокрема й кімнати в гуртожитках. Компенсації зможуть отримати й ті громадяни, які вже зробили ремонт власним коштом.

Уряд закликає зберігати чеки, фотографії, свідчення сусідів чи публікації в ЗМІ щодо свого пошкодженого житла, аби в майбутньому претендувати на частину репарацій росії.

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