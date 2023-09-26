В Україні зросла максимальна сума компенсації за пошкоджене житло за програмою «єВідновлення»

Максимальна сума відшкодування за ремонт пошкодженого житла зросла до 350 тисяч гривень для квартир і до 500 тисяч гривень — для приватних будинків.

Про це йдеться в постанові №858, яка набула чинності 15 вересня. Фактично це нова редакція попередньої постанови, якою регулювався порядок надання компенсації для відновлення пошкодженого внаслідок бойових дій майна.

Про це розповідає НСН.

Попередня сума компенсації на ремонт пошкодженого житла не перевищувала 200 тисяч гривень.

Натомість зараз, піднявши граничні суми, їх класифікували на: ремонт категорії А (коли сума компенсації не перевищує 200 тисяч гривень) та ремонт категорії Б, коли сума компенсації становить:

від 200 до 350 тисяч гривень для квартир (житлових приміщень) у багатоквартирному будинку (в тому разі, коли місця загального користування не пошкоджені); або

від 200 до 500 тисяч гривень для одноквартирних будинків, зокрема відокремлених житлових будинків садибного типу, зблокованих будинків з окремими квартирами, котеджів, будинків садибного типу, дачних і садових.

Зміни у програмі «єВідновлення» – як зросла сума компенсації за пошкоджене житло

Згідно з новою редакцією, виплата компенсації для ремонту категорії А буде здійснюватися одним платежем, а для ремонту категорії Б — двома: 70% від загальної суми сплачуватиметься одразу, решта 30% — після проведення певного обсягу робіт і верифікації комісією.

На те, щоб витратити кошти на будматеріали чи будівельні послуги, у власників пошкодженого житла буде рік у разі проведення ремонту категорії А або півтора року в разі проведення ремонту категорії Б. Якщо за цей час їх не використати, вони повернуться в держфонд.

Хто отримає компенсації?

Оновили й категорії громадян, які можуть отримувати компенсацію за пошкоджене житло. Якщо раніше таке право мали лише громадяни України, які досягли 18-річного віку, то тепер уточнення стосується і власників або співвласників, які є недієздатними/обмежено дієздатними й не досягли повноліття. Подавати заяви на отримання компенсації мають право їхні законні представники.

Окрім того, змінились деякі позиції щодо переліку та вартості робіт у так званому чеклисті, за яким спецкомісія нараховує компенсацію. Це додало труднощів у роботі цих комісій. Про це зокрема розповіли hromadske в Макарівській територіальній громаді. Тепер кошти, які були нараховані за старою постановою, але ще не затверджені виконкомом, мають перерахувати.

Якщо ви опинилися у схожій ситуації — звертайтесь для уточнення до представників комісії з «єВідновлення» у сільській чи міській раді.

Що відомо про «єВідновлення»?

Перший етап державної програми відбудови житла запрацював запрацював із травня цього року. Кошти на ремонт можуть отримати українці, чиї домівки постраждали через війну.

Подати заяву на допомогу можна в застосунку «Дія». Рішення про суму компенсації ухвалює спеціальна комісія при громаді протягом місяця. Отримані гроші українці можуть витратити лише на будівельні матеріали із затвердженого переліку або будівельні послуги компаній, які є учасниками програми.

1 серпня в «Дії» стартував новий етап «єВідновлення» — щодо компенсацій за повністю зруйноване житло. Щоправда, нині можна розраховувати лише на отримання сертифіката на купівлю нового житла. Сам механізм видавання сертифікатів досі допрацьовують.

А тим, хто хоче будуватися на власній землі, радять зачекати, доки буде запроваджена послуга грошової компенсації на відбудову.

Найближчим часом у Мінінфраструктури обіцяють дійти й до третього етапу, коли можна буде отримати компенсацію, якщо житло вже відремонтоване самостійно.

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