Грошова допомога на дітей, які за кордономо, виплачується прийомним сім’ям, дитячім будинкам сімейного типу та сім’ям опікунів

Виплати можуть отримати ті прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу та сім’ї опікунів (піклувальників), до яких були влаштовані двоє та більше дітей віком до 18 років, що на момент звернення перебувають за межами України.

Про це розповідають Новини України – НСН з посиланням на Мінреінтеграції.

Грошова допомога на дітей, які за кордоном – хто і як може отримати

Грошова допомога надається на всій території України, окрім тимчасово окупованих територій та зони активних і можливих бойових дій.

Кошти отримує фізична особа – законний представник дітей.

Суми та порядок виплат:

25 тисяч гривень виплачуються особі, до сім’ї якої були влаштовані діти, що на момент звернення перебувають у Польщі та інших країнах Східної Європи (Болгарія, Угорщина, Молдова, Румунія, Словаччина, Чехія тощо).

35 тисяч гривень виплачуються особі, до сім’ї якої були влаштовані діти, що на момент звернення перебувають у Німеччині й інших країнах Західної та Північної Європи (Австрія, Бельгія, Велика Британія, Ірландія, Нідерланди, Франція, Греція, Іспанія, Італія, Хорватія, Данія, Норвегія, Швеція, Латвія, Литва, Естонія тощо). 40 тисяч гривень виплачуються особі, до сім’ї якої були влаштовані діти, що на момент звернення перебувають у Туреччині, Грузії, Вірменії, Азербайджані та інших країнах, не зазначених вище.

Для участі у програмі:

1. Зявники, які відповідають зазначеним критеріям, звертаються до уповноважених органів і служб у справах дітей за місцем свого перебування.

2. Уповноважені органи та служби у справах дітей направляють офіційний лист-звернення щодо надання грошової цільової благодійної допомоги для забезпечення прав дітей, які перебувають за кордоном, на сім’ю та здійснення їх влаштування до сімейних форм виховання на електронну адресу організації: office@sos-ukraine.org.

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