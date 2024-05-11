Задонатити відпустку на ЗСУ пропонують українцям – як це зробити

Попереду літо – традиційний період відпусток. Але не всі громадяни планують відпочивати. Задонатити відпустку на ЗСУ, або принаймні якусь її частину, пропонують українцям. Розповідаємо, як це працює і хто реалізує проєкт.

Хто реалізує проєкт і куди йдуть кошти?

Благодійний проєкт реалізується фондом KOLO , який створили українські IT-експерти, що допомагають ЗСУ тримати технологічну перевагу над ворогом.

Ми такі ж, як і багато інших людей в IT. Любимо вирішувати складні завдання та поліпшувати життя за допомогою інновацій. Ми також любимо свою країну, що дала світу безліч чудових ІТ-продуктів. І наші серця краються, адже руйнують наш дім. Ми хочемо зупинити звірства, тому допомагаємо армії отримати високотехнологічну перевагу, – кажуть учасники проєкту

Вони запевняють, що 100% зібраних коштів йдуть на допомогу ЗСУ.

Діяльність KOLO сфокусована на трьох напрямках, це — оптика, повітря і звʼязок. Всі гроші, які отримують благодійники, спрямовуються на закупівлю саме на технологічні девайси в цьому напрямку. Цільові збори — не виключення.

Як задонатити відпустку на ЗСУ

Багато компаній відмічають, що співробітники накопичують дедалі більше невикористаної відпустки. Водночас цієї відпустки дуже не вистачає тим, хто захищає країну на фронті. Нехай не в реальних днях відпочинку, але в донатах вони цю відпустку можуть отримати, – кажуть ініціатори

Вони розповідають, як взяти участь у проєкті:

Представник бізнесу заповнює форму для участі компанії в проєкті;

За бажанням співробітників, певна кількість днів списується з їх рахунку відпусток, компанія переводить грошовий еквівалент компенсації відпустки на рахунок фонду KOLO;

KOLO забезпечує юридичний та фінансовий супровід операцій;

Відзначають вклад на сайті проєкту та в своїх соцмережах;

Задоначена відпустка допомагає закупити корисні девайси для військових.

Задонатити відпустку на ЗСУ можна ТУТ.

А ознайомитись зі щомісячною фінансовою звітністю та фото звітами по всім зборам які вже реалізовані, або заплановані – ТУТ і ТУТ.

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