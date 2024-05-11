Задонатити відпустку на ЗСУ пропонують українцям – як це зробити

Попереду літо – традиційний період відпусток. Але не всі громадяни планують відпочивати. Задонатити відпустку на ЗСУ, або принаймні якусь її частину, пропонують українцям. Розповідаємо, як це працює і хто реалізує проєкт.
Хто реалізує проєкт і куди йдуть кошти?
Благодійний проєкт реалізується фондом KOLO , який створили українські IT-експерти, що допомагають ЗСУ тримати технологічну перевагу над ворогом.
Ми такі ж, як і багато інших людей в IT. Любимо вирішувати складні завдання та поліпшувати життя за допомогою інновацій. Ми також любимо свою країну, що дала світу безліч чудових ІТ-продуктів. І наші серця краються, адже руйнують наш дім. Ми хочемо зупинити звірства, тому допомагаємо армії отримати високотехнологічну перевагу, – кажуть учасники проєкту
Вони запевняють, що 100% зібраних коштів йдуть на допомогу ЗСУ.
Діяльність KOLO сфокусована на трьох напрямках, це — оптика, повітря і звʼязок. Всі гроші, які отримують благодійники, спрямовуються на закупівлю саме на технологічні девайси в цьому напрямку. Цільові збори — не виключення.
Як задонатити відпустку на ЗСУ
Багато компаній відмічають, що співробітники накопичують дедалі більше невикористаної відпустки. Водночас цієї відпустки дуже не вистачає тим, хто захищає країну на фронті. Нехай не в реальних днях відпочинку, але в донатах вони цю відпустку можуть отримати, – кажуть ініціатори
Вони розповідають, як взяти участь у проєкті:
- Представник бізнесу заповнює форму для участі компанії в проєкті;
- За бажанням співробітників, певна кількість днів списується з їх рахунку відпусток, компанія переводить грошовий еквівалент компенсації відпустки на рахунок фонду KOLO;
- KOLO забезпечує юридичний та фінансовий супровід операцій;
- Відзначають вклад на сайті проєкту та в своїх соцмережах;
- Задоначена відпустка допомагає закупити корисні девайси для військових.
Задонатити відпустку на ЗСУ можна ТУТ.
А ознайомитись зі щомісячною фінансовою звітністю та фото звітами по всім зборам які вже реалізовані, або заплановані – ТУТ і ТУТ.
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