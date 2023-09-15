Терміни подання заяв на отримання компенсації за втрачений врожай через підрив Каховської ГЕС продовжили

Про це повідомили в Міністерстві аграрної політики та продовольства України.

Про це розповідає НСН.

Підрив Каховської ГЕС – постраждалим продовжили термін подання заяв на компенсації за втрачений врожай

Ввідповідну постанову № 980 «Про внесення змін до Порядку надання одноразової грошової допомоги постраждалому населенню внаслідок підриву російською федерацією греблі Каховської гідроелектростанції за втрачений врожай» ухвалив Кабмін під час чергового засідання 15 вересня.

Таким чином постраждалі жителі Херсонщини та Миколаївщини можуть подати відповідні заяви та копію документа, що підтверджує право власності на земельну ділянку, до 31 жовтня 2023 року.

Окрім цього, постановою збільшили термін розгляду заяви з 10 до 20 днів.

Рішення щодо виплати компенсацій облдержадміністрації мають ухвалити до 30 листопада 2023 року.

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