Уряд України дозволив відстрочити повернення держкредитів фермерськими господарствами, які залишилися на ТОТ або прифронтових територіях

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на Мінреінтеграції

Сьогодні Кабінет міністрів ухвалив зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам, затвердженого постановою КМУ від 25 серпня 2004 року № 1102.

Деякі фермерські господарства, розташовані на тимчасово окупованих або прифронтових територіях, до 2022 року отримали кредити через Укрдержфонд. Втім, на сьогодні декотрі з них неможуть в повному обсязі виконати свої зобов’язання щодо повернення бюджетних коштів.

Змінами передбачено можливість відстрочення повернення кредитів до 31 грудня 2025 року.

В Україні відстрочили повернення держкредитів деякими фермерськими господарствами – деталі

Мова йде про фермерські господарства, які станом на 24 лютого 2022 року були розташовані на територіях, включених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії, зокрема, де функціонують державні електронні інформаційні ресурси, або тимчасово окупованих рф (перелік затверджений наказом Мінреінтеграції).

Крім того, заявки від фермерів для отримання фінансової підтримки тепер прийматимуть онлайн, через Державний аграрний реєстр

Такі зміни дозволять сформувати довгострокову державну політику підтримки аграріїв, створивши рівні умови для всіх фермерських господарств для участі у програмах державної підтримки.

Відповідний проєкт акта був розроблений Мінагрополітики за підтримки Мінреінтеграції. Зокрема, це питання попередньо обговорювалося на засіданнях Координаційного штабу з питань деокупованих територій.

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