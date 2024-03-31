Додаткові виплати людям з інвалідністю здійснюються згідно із постановою Кабінету Міністрів від 2 лютого 2024 року. А фінансує їх ВПП ООН. Раніше такі виплати мали лише пенсіонери з маленькими пенсіями, а тепер програму розширили. Про які суми йдеться і хто має право на виплати – розповідаємо.

Особи з інвалідністю зможуть протягом трьох місяців отримувати певну грошову допомогу. Але це стосується не всіх., а тільки тих, чиї основні виплати нижче 3250 гривень.

Додаткові виплати людям з інвалідністю: хто на них має право і про які суми йдеться

Отримувати допомогу від ВПП ООН зможуть люди із названих категорій, хто:

не отримує допомогу від інших міжнародних організацій;

не отримує виплати як внутрішньо переміщена особа (за винятком тих, хто проживає на територіях активних або можливих бойових дій, визначених Міністерством реінтеграції)

отримує менше 3250 грн соціальних виплат від держави.

Загалом, грошову допомогу отримають понад 310 тисяч людей з інвалідністю по всій країні. ВПП ООН перерахує їм приблизно 800 млн грн.

У постанові Кабміну говориться, що право на отримання додаткової грошової допомоги за рахунок коштів Світової продовольчої програми Організації Об’єднаних Націй мають особи, які проживають на території України, крім територій, що тимчасово окуповані Російською Федерацією, включених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, щодо яких не визначено дату завершення тимчасової окупації, якщо такі особи є одержувачами державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю відповідно до Порядку призначення та виплати державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2021 р. № 79 “Деякі питання призначення та виплати державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю”, та у яких розмір відповідної соціальної допомоги, за даними, що містяться в інформаційних базах даних Міністерства соціальної політики становить менше 3250 гривень на місяць.

Виплата додаткової грошової допомоги здійснюється щомісячно протягом трьох місяців у розмірі, що визначається як різниця між 3 250 гривнями та сумою отриманої соціальної допомоги, але не менше 100 гривень на місяць, і може бути продовжена за погодженим рішенням Міністерства соціальної політики та Всесвітньої продовольчої програми Організації Об’єднаних Націй.

Увага! Допомога призначається без звернення одержувача, тобто жодних реєстрацій та заяв не потрібно.

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