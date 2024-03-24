Термін прийому заявок на виплати ВПО продовжили і розширили перелік категорій переселенців, які можуть подати такі заявки.

Про це повідомили у Мінсоцполітики, передає НСН.

Війна, розпочата російською федерацією, змусила багатьох українців залишити свої домівки, рятуючись від ворожих обстрілів або окупації. Кількість тих, хто з 2022 р. став внутрішньо переміщеною особою, або повторно перемістився, сягнула 3,5 млн. В цілому на сьогодні, з урахуванням тих ВПО, які перемістилися після 2014 року, в Україні нараховується 4,9 млн ВПО.

З початку повномасштабної війни Уряд підтримував своїх громадян, які змушені були стати ВПО, зокрема, була запроваджена кризова виплата – допомога на проживання. Ця виплата є фінансовою допомогою від держави для людини, яка налагоджує життя на новому місці, і має підтримати її під час пошуку роботи, влаштування дітей до садочку чи школи, облаштування у новій громаді.

З 1 березня 2024 р. виплата допомоги на проживання для ВПО була продовжена ще на 6 міс. для окремих категорій ВПО, які отримували її вже протягом одного-двох років (щонайменше 8-ми місяців).

Першочергово виплати були продовжені для людей, які не мають можливості працювати, доглядають дітей або важко хворих чи осіб з інвалідністю, не мають доходів або мають низькі доходи.

Термін прийому заявок на виплати ВПО продовжили і розширили перелік категорій

22 березня, Уряд прийняв розроблену Мінсоцполітики постанову і уточнив перелік тих ВПО, які матимуть право на отримання виплат протягом ще 6-ти місяців.

Зокрема, щоб уникнути різночитань, постанова чітко передбачає, що, крім інших, мають право на продовження допомоги ще на 6 місяців також такі категорії людей,:

особи з тяжкими формами захворювання, яким не встановлено інвалідність (та родини, в яких такі особи проживають);

діти, які влаштовані в сім’ї патронатного вихователя; патронатні вихователі; діти, тимчасово влаштовані в сім’ю родичів, знайомих, прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу;

Якщо середньомісячний сукупний дохід на одного отримувача в сім’ї менше 9 444 грн:

особи, які доглядають за дитиною до 3 років або дитиною, яка потребує догляду, до 6 років;

сім’ї, що мають дітей до 18 років та/або до 23 років, які є студентами денної або дуальної форми навчання в закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти;

особи які надають соціальні послуги на непрофесійній основі,

студенти, які звертаються самостійно, віком до 23 років;

особи з інвалідністю ІІІ групи;

сім’ї пенсіонерів.

Крім того, право на продовження допомоги на додаткові 6 місяців також отримали особи, старші за 55 років.

Також продовжено період подання заяв на перепризначення виплат для ВПО до 30 квітня 2024 р. При цьому навіть ті, хто подадуть заяви у квітні, отримають кошти із врахуванням березня.

Увага! Якщо ви підпадаєте під зазначені критерії і подасте заяву вже у травні, то допомога буде призначена з місяця звернення, тобто також з травня.

Також звертають увагу на те, що протягом 2-х місяців після призначення допомоги, ВПО, які не працюють і не доглядають за дітьми чи особами з інвалідністю, мають сприяти своїй зайнятості. Тобто стати на облік в Центр зайнятості (або зареєструватися як фізична особа-підприємець та розпочали відповідну діяльність/ або отримати допомогу на здобуття економічної самостійності/мікрогрант на створення чи розвиток власного бізнесу/ або отримати ваучер на навчання тощо).

Якщо після перепризначення допомоги, людина не зробить цього, – виплату допомоги буде припинено.

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