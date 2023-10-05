Рада ухвалила закон, який врегулював питання виплати компенсації за зроблені ремонти пошкодженого житла власним коштом.

Депутати Верховної Ради підтримали законопроєкт №10063 про зміни до Закону № 2923-IX, яким регулюється порядок виплати компенсацій громадянам, чиє житло було пошкоджене, або зруйноване в результаті російської агресії. Йдеться про громадян, що робили ремонти власним коштом.

Про це НСН повідомляє з посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

Основна зміна – розширення форм компенсації, по яким можна претендувати на виплату по програмі єВідновлення: відтепер їх зможуть отримати і ті українці, які зробили ремонт пошкодженого житла за власний кошт.

Виплати за новою формою компенсації розпочнуться з 1 січня 2024 року. Для отримання коштів громадянам потрібно подати заяву через Дію. Після розгляду її комісією буде визначено розмір компенсації.

Наголошується, що при визначенні розміру компенсації комісії орієнтуються на акт первинного огляду пошкодженого житла, який проводиться після пошкодження житла, та чек-лист із встановленою вартістю будматеріалів та робіт, затверджений Кабміном.

Ознайомитися з ним можна за посиланням – http://bit.ly/3PyyGHR.

Як підкреслив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков, щоб отримати компенсацію, не потрібно надавати жодних чеків, розписок, фото- чи відеофіксацій та інших доказів.

«За бажання вони можуть бути додатково надані комісії, але не є обовʼязковими або визначальними у прийнятті рішення про компенсацію», зазначив він.

Нагадаємо, 21 квітня уряд ухвалив порядок надання державної допомоги на ремонт пошкодженого житла. Він передбачає надання громадянам, чиє житло було пошкоджене внаслідок збройної агресії РФ, державної допомоги на поточний ремонт житла. Зробити це можна за допомогою послуги єВідновлення.

30 травня в Україні запустили другий етап програми єВідновлення, який передбачає компенсації за зруйноване житло.

Ще новини України: Житлові сертифікати за програмою «єВідновлення» з’явилися у «Дії»