Золото з пластику: вчені зі Швейцарії створили новий матеріал

13 січ. 2020
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Повідомляється, аби створити новий матеріал, вчені використали білкові волокна і полімерний латекс, до яких додали тонкі диски з нанокристалів золота.

Спочатку спеціалісти створили спеціальну суміш, яка за допомогою солі перетворюється в гель. Далі воду у ньому замінили на спирт і помістили в камеру з високим тиском, аби змішати з вуглекислим газом. Цей аерогель під дією тепла перетворився в потрібну науковцям речовину, яка зберегла свою 750 пробу золота.

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«Це золото має матеріальні властивості пластмаси. До прикладу, якщо його кинути на поверхню, то воно звучатиме як пластмаса. Але при цьому речовина має властивості золота — її можна відполірувати і обробити як метал», — зазначили дослідники.

Також в речовині можна змінювати її твердість, замінивши латекс в матриці іншим пластиком, до прикладу, поліпропіленом.

Автор: Маруся Оффон

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