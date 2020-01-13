Золото з пластику: вчені зі Швейцарії створили новий матеріал

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Повідомляється, аби створити новий матеріал, вчені використали білкові волокна і полімерний латекс, до яких додали тонкі диски з нанокристалів золота.

Спочатку спеціалісти створили спеціальну суміш, яка за допомогою солі перетворюється в гель. Далі воду у ньому замінили на спирт і помістили в камеру з високим тиском, аби змішати з вуглекислим газом. Цей аерогель під дією тепла перетворився в потрібну науковцям речовину, яка зберегла свою 750 пробу золота.

«Це золото має матеріальні властивості пластмаси. До прикладу, якщо його кинути на поверхню, то воно звучатиме як пластмаса. Але при цьому речовина має властивості золота — її можна відполірувати і обробити як метал», — зазначили дослідники.

Також в речовині можна змінювати її твердість, замінивши латекс в матриці іншим пластиком, до прикладу, поліпропіленом.