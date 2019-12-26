В Марганце благодаря помощи неравнодушных восстановили дом после пожара

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В Марганце благодаря помощи неравнодушных людей удалось быстро восстановить дом после пожара. Об этом NikopolNews узнал из сообщения сына хозяйки дома Романа Лукьяненко.Напомним, пожар случился в ночь с 20 на 21 ноября 2019 года. От верной гибели людей спас пес,

В Марганце благодаря помощи неравнодушных людей удалось быстро восстановить дом после пожара. Об этом NikopolNews узнал из сообщения сына хозяйки дома Романа Лукьяненко.

Напомним, пожар случился в ночь с 20 на 21 ноября 2019 года. От верной гибели людей спас пес, который разбудил жильцов, и они успели выбраться из горящего помещения целыми и невредимыми. А вот дом практически полностью выгорел…

Сын хозяйки обращался за помощью ко всем неравнодушным и получил ее.

Он сообщает, что его мама страдает серьезным заболеванием сердца. Она очень переживала по поводу случившегося. И без того слабое здоровье пошатнулось.

Роман Лукьяненко искренне благодарит всех, кто откликнулся на его призыв. Благодаря помощи неравнодушных всего за месяц удалось отремонтировать дом после пожара, и теперь мама сможет встретить праздники в родных стенах.

Автор: Екатерина Андрус Новости Никополя. Новости Марганца. Новости Покрова. Никополь. Марганец. Покров. Новини Нікополя. Новини Покрова. Новини Марганця.