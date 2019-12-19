В Никополе выявили "здоровых" разносчиков дизентерии

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Как стало известно NikopolNews, в Никополе выявили разносчиков дизентерии, которые не имеют признаков болезни. Об этом сообщает Depo.Днепр, со ссылкой на ГУ «Днепропетровский ОЛЦ МЗ Украины».

По информации, полученной NikopolNews, это так называемые здоровые носители, они выделяют дизентерийные палочки, но не имеют клинических проявлений болезни.

Кроме того, носителей возбудителей дизентерии выявили еще и в Петропавловском районе Днепропетровской области.

Сообщается, что всего врачи зафиксировали два случая с носителями возбудителей.

За год было зафиксировано 81 случай бациллярной дизентерии у других людей.

Для справки: дизентерия — инфекционное заболевание желудочно-кишечного тракта, которое поражает слизистую оболочку толстого кишечника. Болезнь вызывают бактерии шигелла. Болезнь начинается быстро, проявляется в легкой, средней и тяжелой форме.

Основная причина заболевания — низкая санитарная культура: грязные руки, загрязненные водоемы, употребление в пищу немытых овощей и фруктов; зараженные работники общепита и водоснабжения; пользование общими с больными предметами (полотенца, посуда, дверные ручки, выключатели), несоблюдение правил личной гигиены; несвежие продукты питания, мухи, слабый иммунитет.