В Днепре грузовик несколько раз переехал женщину (видео)

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В Днепре на перекрестке проспекта Поля и проспекта Пилипа Орлика вечером 23 декабря произошло жуткое ДТП. Военный грузовик с прицепом несколько раз переехал женщину, которая пыталась перейти дорогу и угодила прямо под колеса. Об этом NNS сообщает, ссылаясь на Днепр оперативный.

Момент ДТП зафиксировала камера Ситуаційного центра міста Дніпра.

Женщина начала переходить дорогу на проспекте Пилипа Орлика, когда для пешеходов зажегся разрешающий зеленый сигнал светофора. В этот же момент с проспекта Поля направо на проспект Пилипа Орлика поворачивал грузовой автомобиль МАЗ, водитель которого не заметил пешехода, сбил женщину и несколько раз переехал ее.

Пострадавшая чудом осталась жива. Ее госпитализировали в ближайшую больницу.