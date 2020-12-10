«Родители 7 лет назад уже потеряли ребенка»: в Днепре спасают 6-летнюю Алину

В Днепровской больнице спасают шестилетнюю Алину Шеремет. Ребенок 20-й день находится в коме. Крестная девочки живет в Никополе Днепропетровской области, а сама Алина из Солонянского района этой же области. NNS узнал о ее истории из сообщений БФ «Совушка», который опекает малышку, а потом мы связались с крестной – Ларисой.

Алина росла здоровым ребенком, и болезнь стала громом среди ясного неба для ее родных. В начале ноября самочувствие девочки резко ухудшилось: появилась тошнота, температура. Начались неврологические нарушения. А затем Алина впала в кому, из которой не вышла до сих пор.

Врачи поставили диагноз — менингоэнцефалит, и не дают никаких прогнозов. Но делают все возможное для спасения маленькой пациентки. А родители верят, что их дочь будет жить. 7 лет назад они уже потеряли ребенка, и… Что тут скажешь? Любые слова будут лишними...

Знакомые семьи говорят, что мама Алины еще как-то держится, а вот папа совсем плох — он все время плачет. Страшно представить, что чувствуют сейчас эти люди. Ситуация очень тяжелая как морально, так и материально. Ежедневно на поддержание жизни малышки и лечение у родных уходит по 3,5 - 5 тысяч гривен. Поэтому и обратились к волонтерам. И фонд «Совушка» взял девочку под опеку.

Если вы можете помочь этому ребенку, предоставляем реквизиты:

получатель: БФ «БО «Совушка»

ЕГРПОУ/ДРФО 41414462, А-Банк

МФО 307770, АТ «А-Банк»

IBAN UA923077700000026004010029952 UAH

карта ПриватБанк: 5168 7427 1212 6501 — карта оформлена на директора БФ Совушка Тимощенкова А. С.

При переводе просьба указать назначение «Шеремет».

Телефон волонтера (067) 562-20-44 (Александра)